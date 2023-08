Drama care a marcat copilăria lui Florin Piersic. Actorul a povestit cu lacrimi în ochi: „Nu pot să uit acest lucru, niciodată”

al teatrului românesc, a adus bucurie națiunii cu carisma sa. La 87 de ani, se mândrește cu o carieră impresionantă și o mulțime de fani.

Copilăria lui Florin Piersic marcată de o tragedie

Cu toate că zâmbește în fața lumii, în spatele acelei expresii se ascunde o dramă profundă, pe care puțini o cunosc. Într-o emisiune TV, că viața sa a fost marcată de o tragedie devastatoare, petrecută în copilărie. Sora lui, Lucica, a pierit la doar 15 ani, înecată în râul Prut în timp ce încerca să-și salveze o prietenă. Această amintire tragică l-a bântuit ani de-a rândul, chiar și în prezent, atunci când vorbește despre acea situație, ochii i se umplu de lacrimi, potrivit .

„Noi am trăit cea mai mare tragedie a familiei noastre. Când joc în piesă mă gândesc la părinții mei și la Lucica, sora mea, care la 15 ani s-a înecat în Prut, sărind să își salveze o colegă. A luat-o un vârtej. La 11 km, în Basarabia, au găsit-o niște pescari plutind. Apoi pe ai mei nu i-am mai văzut o lună de zile. Au plecat la București să facă spiritism”, a mărturisit actorul, în cadrul unui post de televiziune.

Actorul a stat o lună fără părinții lui

„O lună am stat la familia Spânu. Stăteam la geam și așteptam. Într-una dintre zile, au coborât mama și tata dintr-o birjă. Și cum am scris în cartea mea, „Viața este o poveste”, în momentul în care i-am văzut prin geam, ploua, erau lacrimile lor și lacrimile mele. M-am repezit pe scări și am strigat A venit mama! Mama mea mi-a spus: Lucica nu mai vine! Nu pot să uit acest lucru, niciodată”, a mai spus actorul.