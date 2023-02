Fuego, primele declarații după ce Mihai Bendeac a fost uimit de succesul lui: „El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă”

Fuego este unul dintre de la noi din țară. Paul Surugiu, pe numele lui real, nu a dus niciodată lipsă de fani.

De curând, acesta a făcut primele declarații, după ce Mihai Bendeac a fost uimit de succesul lui.

Reacția lui Fuego, după ce Mihai Bendeac a fost uimit de succesul lui

Fuego a fost mereu pe val. Admiratorii lui îl însoțesc peste tot și aproape că nu este spectacol la care sala să nu fie plină.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac a dezvăluit că îl apreciază pe Fuego și se bucură pentru succesul lui.

Într-un interviu pentru , artistul a transmis că actorul a exagerat cu laudele. Totodată, acesta nu a exclus posibilitatea de a apărea cu el pe aceeași scenă.

„Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele. Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel.

Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră. înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor”, a declarat Fuego, pentru sursa citată.

Ce a spus Mihai Bendeac despre Fuego

Actorul nu se dă înlături în sau chiar despre anumite persoane, așa cum a făcut și recent, atunci când a vorbit despre cunoscutul artist, Fuego.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur.

Există artiști români- Fuego, Ștefan Bănică Jr., Loredana, Andra, Delia, Florin Salam- care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial ”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe InstaStories, potrivit .