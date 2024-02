Gabriela Prisăcariu a ajuns pe mână medicilor / De ce afecțiune suferă soția lui Dani Oțil: „Am doar 30 de ani”

Gabriela Prisăcariu, soția cunoscutului prezentator , a dezvăluit recent pe rețelele de socializare că se confruntă cu o afecțiune medicală gravă la doar 30 de ani. Tânăra suferă de o hernie de disc, care îi provoacă dureri intense de spate. Gabriela a ajuns la medic și urmează tratamente pentru a face față acestei probleme de sănătate, relatează .

Gabriela Prisăcariu: „Ieri eram tânără, azi fac recuperare pentru hernie de disc”

și Dani Oțil sunt un cuplu împreună de câțiva ani și au un copil împreună. Tânăra s-a făcut cunoscută în 2015 când a câștigat concursul „Supermodels” by Cătălin Botezatu. Ea a dezvăluit recent că suferă de hernie de disc, ceea ce îi cauzează dureri de spate. Gabriela menționează că face recuperare și tratamente pentru această afecțiune și a mers la medic pentru decompresia zonei cervicale.

„Și cum vă spuneam… Ieri eram tânără, azi fac recuperare pentru o hernie de disc. De aici și durerile de spate, super… Acest aparat este grozav. Am doar 30 de ani.”, a declarat Gabriela Prisăcariu pe contul ei personal de .

Pentru a face face la acest diagnostic, Gabriela a apelat desigur la ajutorul medicilor, motiv pentru care și astăzi, 2 noiembrie, a călcalt pragul medicilor pentru tratament.

„Data trecută am făcut decompresia zonei lombare, astăzi fac decompresia zonei cervicale.”, a spus Gabriela pe Instastory.

Vezi această postare pe Instagram

Cum se menține Gabriela Prisăcariu

Gabriela are o siluetă bine întreținută și acordă o mare importanță sportului. Cu toate acestea, ea mărturisește că nu ține un regim strict, ci mănâncă normal.

În timpul sarcinii cu fiul ei, Gabriela a acumulat 20 de kilograme în plus, dar a reușit să slăbească fără să urmeze diete restrictive.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, spunea pe atunci .