Grecia – destinația favorită a Lidiei Buble. Cu cine se odihnește artista pe litoralul străin

După o și muncă, Lidia Buble a luat decizia să meargă în vacanță. Vedeta a ales o destinație fabuloasă pentru a se relaxa, Grecia. Sezonul estival nu a prins-o singură pe plajă, se pare că a mers cu iubitul, notează

Grecia – destinația favorită

Grecia este în top-ul destinațiilor turistice preferate de români. De asemenea, numeroase vedete au ales să-și petreacă clipele de recursie pe plajele acestei țări.

Nu este pentru prima dată când artista alege această destinație.

„Am revenit în Grecia după niște ani buni. Prima dată am venit când aveam vreo 14 ani (…) Nu am avut timp să vizitez. Apoi am mai venit o dată, dar nici atunci nu am avut cum, am stat foarte puțin. Acum m-am reîntors și sunt atât de fericită că sunt aici. Este prima mea vacanță din vara asta, am să încerc să profit de fiecare clipă la maxim. Vreau să mă bucur de axeastă vacanță” , a povestit Lidia Buble pe Instagram.

Vacanța în companie bună

să viziteze cât mai multe destinații turistice pe care le oferă Grecia. Litoralul acestei țări cucerește prin apa cristalină și curată. Artista a postat numeroase imagini pe contul ei de Instagram.

În una din imaginile publicate, se poate observa că ea nu se odihnește singură. În mod intenționat este surprinsă o mână de bărbat, alături de un pahar cu vin.

Lidia Buble nu a oferit detalii despre locul în care este cazată.