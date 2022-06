Cum și-a câștigat Lidia Buble primii bani: A lucrat în cimitir, a fost bonă și femeie de serviciu

Lidia Buble a vorbit recent despre primul ei loc de muncă, dar și ce sacrificii a făcut pentru a-și câștiga singură banii, când încă nu cunoscuse celebritatea. Pentru că-i era rușine să ceară bani părinților, ea a acceptat multe slujbe: a lucrat la gropi în cimitir, a fost femeie de serviciu, bonă, iar mai târziu ajutor pentru manager de vânzări auto.

Ce slujbe a avut Lidia Buble înainte să devină celebră

Cântăreața a dezvăluit că a lucrat la cimitir împreună cu tatăl ei, care e pastor, fiind plătită cu 100 de lei pe zi.

Citește și:

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam 1 milion pe zi”, a spus Lidia Buble, în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu.

Artista a povestit că a mai lucrat ca femeie de serviciu, bonă și ajutor pentru manager de vânzări auto.

„Am fost femeie de serviciu la tipografie. Eu nu mă duceam cu fetele în oraș, la agățat de băieți, că oricum nu voia nimeni să o agățe pe aia care a lucrat în cimitir… pocăita care a lucrat la cimitir, nu interesam pe nimeni. Apoi am lucrat la o cafenea, tot un fel de femeie de serviciu, apoi am lucrat la solar. Când am venit în București, am fost bonă, apoi ajutor pentru manager de vânzări auto la un brand cunoscut”, a mai spus Lidia Buble, potrivit

Lidia Buble: Eu am aflat că am nasul mare când am intrat în industrie

Într-un interviu pentru Cancan.ro, Lidia Buble despre începuturile ei în industria muzicală.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. (…) Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis ”Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!” Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment!

Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile”, a susținut cântăreața.

De altfel, unul dintre cei care a fost Dani Oțil.