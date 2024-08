Ilinca Vandici nu mai crede în căsătorie, după ce a divorțat de Andrei Neacșu: „Un act nu înseamnă nimic”

Ilinca Vandici, , apreciate și îndrăgite prezentatoare de televiziune din România, a mărturisit că nu mai crede în căsătorie, iar un simplu act nu înseamnă absolut nimic. Declarația a venit în timp ce comenta cu Teo Trandafir ideea că Virgil Ianțu se căsătorește cu femeia cu care are o relație de 20 de ani.

Ilinca Vandici nu mai consideră importantă căsătoria

Din punctul de vedere al Ilincăi Vandici, un act nu înseamnă absolut nimic, dacă Virgil Ianțu și iubita lui au parcurs frumos cei 20 de ani în care au fost împreună. De asemenea, prezentatoarea susține că nu mai crede în căsătorie.

„Mi se pare superb. Pot să zic ceva? Eu nu cred domnule în căsătorie, în general. Nu mai cred, am vrut să zic. Acum 19 ani, ei au vrut neapărat să se ducă la preot, când a cerut-o prima dată.

Au vrut să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu și preotul i-a spus că nu au voie fără hârtie de la primărie, fără certificat și atunci Virgil a spus că Doamne Doamne nu poate să-i dea binecuvântare doar dacă un domn cu steagul pe piept și cu pixul în mână vine și îi spune că e de acord să facă asta. În genul acesta de căsătorie nu cred!

Un act nu înseamnă nimic, iar relația lor de 20 de ani înseamnă mai mult decât orice fel de act și orice fel de căsătorie, dar e foarte frumos că fac și acest pas în viitorul apropiat”, a spus Ilinca Vandici, potrivit .

Ilinca Vandici l-a atacat pe fostul ei soț

În urmă cu ceva vreme, Ilinca Vandici tatăl băiețelului său. După o căsnicie de aproape șase ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, după ce Andrei ar fi înșelat-o pe prezentatoare.

La un moment dat, Ilinca Vandici a creat isterie după ce a spus că i-ar ierta orice greșeală soțului său. Mai mult, , vedeta a fost pusă la zid întrucât realitate în cele din urmă nu a fost la fel cu ce a declarat în trecut.

„Mi s-a demonstrat mie, că nu pot să iert chiar orice sau mă rog, la nivel spiritual, în relație cu Dumnezeu și cu mine, da, pentru mine pot să iert, în suflet, dar nu accept. Eu nu am zis că accept, am zis că iert, drept urmare uite că nu am acceptat”, a spus Ilinca Vandici.