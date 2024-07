Ilinca Vandici și Teo l-au criticat pe CRBL, după ce s-a afișat cu iubita: „De ce la bărbați e o chestiune de mândrie și femeile sunt blamate?”

Ilinca Vandici și Teo Trandafir l-au taxat pe CRBL pentru că și-a găsit fericirea lângă o tânără de 23 de ani la scurt timp după divorțul de Elena Viscu. Cei doi avuseseră o căsnicie de 16 ani!

Ilinca Vandici și Teo Trandafir îl critică pe CRBL

Ilinca Vandici a remarcat faptul că bărbații sunt felicitați dacă se cuplează cu femei mult mai tinere decât ei, dar dacă se întâmplă invers, femeile sunt blamate.

„E superbă. Am impresia că este din Republica Moldova. Femeia este superbă. Eu altceva vreau să supun atenției. De ce la bărbați este absolut normal și absolut frumos, ba e și pe principiul – Bravo, prietene, 20 de ani mai tânără, bravo – Nu e o problemă. Este o chestiune de mândrie, dar dacă o femeie e mai bătrână cu 5, 6, 10, 12 ani își găsește un iubit mai tânăr, de exemplu, Romanița Iovan. De ce femeile sunt blamate pentru treaba asta? – A, uite-o pe aia bătrână, și-a găsit băiat tânăr, dar ce vorbesc? Îi face masaj noaptea la tălpițe? O dor șalele?

De ce la bărbați este o chestiune de mândrie? E posibil, nimeni nu are nimic de comentat, ba dimpotrivă. Și la femei este o chestiune peiorativă total. Ele sunt judecate, blamate. Cumva n-au voie. Mi se pare foarte tare”, a spus Ilinca Vandici la Kanal D2, potrivit

Iar Teo Trandafir a lăudat-o pe Olga, noua parteneră a cântărețului, pentru că e frumoasă, dar l-a taxat pe el pentru rapiditatea cu care a trecut peste divorț.

Ce a spus CRBL despre divorț

CRBL a vorbit public despre „S-a stins flacăra așa ușor, ușor și atunci pentru noi a fost cumva un pas normal să mergem în direcția asta. Nu are nicio legătură Power Couple. Oamenii percep treaba asta, pentru că s-a întâmplat ca și cadență una după alta, dar nu are niciun fel de legătură. Power Couple a fost o emisiune la care am fost, la care ne-am distrat, am încercat să ne jucăm, nu am putut să ne jucăm foarte mult, dar, evident, nu de acolo a fost declicul. Problemele noastre ca și cuplu, ca și familie sunt a la longue și am decis ca doi maturi să facem pasul ăsta”.

El de speculațiile privind noua sa relație: „Este foarte frumoasă viața, mai ales dacă ne-am trăi-o pe a noastră, nu pe a altora. Nu poți controla nici presa, nu poți controla nici oamenii. Fiecare crede ce vrea, fiecare își imaginează ce vrea”.