Impactul dietelor cu volum redus de calorii (VLCD) asupra metabolismului

Dietele cu volum redus de calorii, cunoscute sub numele de VLCD (Very Low Calorie Diet), pot avea un impact semnificativ asupra metabolismului organismului. Printre beneficiile acestora se numara posibilitatea de a pierde in greutate intr-un mod rapid si sanatos, dar si mentinerea rezultatelor pe termen lung.

Mai mult, dietele cu volum redus de calorii pot fi integrate cu usurinta in rutina zilnica a oricarei persoane, devenind astfel o urmare naturala a unei diete mai restrictive. De exemplu, poti urma un plan restrictiv VLCD pana obtii rezultatele dorite, dupa care poti trece la un plan mai putin restrictiv, dar marcat de o sanatoasa.

Efecte benefice ale unei diete VLCD asupra metabolismului

Imbunatatirea metabolismului glucozei si a sensibilitatii la insulina

Studiile arata ca dupa doar 8 saptamani de VLCD, nivelurile de glicemie si insulina sunt semnificativ reduse – chiar inainte de a se inregistra o scadere in greutate. Acest lucru sugereaza faptul ca o dieta VLCD poate imbunatati rapid metabolismul glucozei si sensibilitatea la insulina, independent de pierderea in greutate.

Acest efect este deosebit de benefic pentru persoanele cu diabet de tip 2 sau cu rezistenta la insulina care doresc sa-si gestioneze mai bine afectiunea.

Modificari benefice ale microbiomului intestinal

Dietele VLCD par sa aiba un impact pozitiv asupra diversitatii metabolismului microbiomului intestinal la persoanele care sufera de obezitate. S-a aratat o crestere a volumului unor bacterii esentiale pentru microbiom, precum si modificari ale unor cailor metabolice bacteriene, cum ar fi biosinteza riboflavinei. Aceste schimbari in compozitia si functia microbiomului pot contribui la beneficiile metabolice rezultate in urma unei diete VLCD.

Imbunatatirea flexibilitatii metabolice

Pierderea in greutate indusa de o dieta VLCD este asociata cu o crestere a flexibilitatii metabolice, adica a capacitatii organismului de a trece de la utilizarea glucozei la utilizarea acizilor grasi ca sursa de energie. Aceasta flexibilitate metabolica este un marker important al sanatatii metabolice si poate contribui la mentinerea greutatii optime pe termen lung.

Exista riscuri asociate cu dietele VLCD?

Pierderea beneficiilor metabolice in timpul mentinerii greutatii

Desi beneficiile initiale ale dietelor VLCD asupra metabolismului sunt semnificative, unele studii sugereaza ca o parte din aceste imbunatatiri se pot pierde in timpul fazei de mentinere a greutatii, chiar daca greutatea scazuta este mentinuta. Acest lucru indica faptul ca microbiomul intestinal ar trebui abordat si in faza de mentinere, nu doar in cea de pierdere a greutatii.

In alte cuvinte, nu este de ajuns sa urmezi o dieta sanatoasa pentru o anumita perioada, dupa care sa revii la practici nesanatoase. Stilul de viata trebuie mentinut optim, sanatos, din toate punctele de vedere, pe termen lung.

Riscul de a nu mentine rezultatele

Exista riscul ca o dieta VLCD sa fie greu de mentinut pe termen lung si sa duca la redobandirea rapida a greutatii pierdute, fenomenul cunoscut ca „yo-yo dieting”. Acest lucru poate avea efecte negative asupra sanatatii metabolice pe termen lung.

Acest lucru poate fi des intalnit la persoanele care nu continua un stil de viata sanatos dupa finalizarea dietei. Dietele VLCD se bazeaza, ce-i drept, pre aportul caloric redus in prima faza. Totusi, in faza de mentinere a greutatii, este indicat sa urmezi planurile alimentare VLCD, caracterizate de mese sanatoase si frecvente, dar sa ridici periodic volumul de calorii.

Efectele dietelor VLCD nu pot fi ignorate. O asemenea dieta te poate ajuta sa elimini kilogramele in plus, dar si sa gestionezi simptome ale unor afectiuni destul de seriose, precum diabetul de tip 2 si hipertensiunea.

