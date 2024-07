Incident pe aeroport! Motivul pentru care Alex Bodi a fost oprit de Poliția de Frontieră, chiar înainte de a se îmbarca în avionul cu destinația Mykonos

și noua lui iubită, Ecaterina, au fost opriți de Poliția de Frontieră, joi dimineața, chiar înainte de a se îmbarca în avionul cu destinația Mykonos.

Polițiștii de la l-au luat la întrebări pentru câteva minute, timp în care au discutat cu el. Alex Bodi le-a răspuns, calm, la toate întrebările, apoi a fost lăsat să urce în avion, informează .

Într-un final, cei doi au ajuns la destinația dorită.

De ce l-au luat la întrebări polițiștii de Frontieră

Bodi a avut și o primă reacție după cele întâmplate, în care a lămurit situația, de ce a avut, de fapt, discuții cu polițiștii de Frontieră.

“Hai să vă spun pe scurt. Cu poliția nu am avut nicio treabă. Am vorbit foarte prietenos, domnii ofițeri, la fel, dar tot incidentul s-a produs din cauza unei domnișoare care era obosită dimineața și eu cu biletele plătite și locurile alocate, la fel, cumpărate, mi-a zis că nu am bilete și să mă dau la o parte. Și i-am zis că nu am cum să mă dau, pentru că locurile mele erau deja cumpărate. În fine, m-am pus deoparte și doamna a sunat la politie, credea că rezolvă ceva. Totul era în regulă, toate lucrurile s-au terminat cu bine, deci nu a fost nicio reținere, nicio ceartă”, a spus Alex Bodi, la Insta Story.