Ema Uta și Alex Bodi au plecat într-o nouă vacanță exotică. Unde au mers cei doi

au plecat într-o nouă vacanță de lux, exotică, iar make-up artistul a împărtășit cu fanii săi câteva imaginile din locul idilic.

Unde a plecat Ema Uta și Alex Bodi

Chiar dacă cei doi au avut câteva momente mai dificile în relație, au rămas împreună și descoperă lumea amândoi. Cuplul este cunoscut pentru vacanțele luxuriante și exotice pe care le fac, conform

Ei s-au hotârât să plece în Maldive, iar make-up artistul a spus că este a șasea oară când ajunge în acel loc paradisiac cu ape turcoaz și plaje cu nisip fin. Ea recunoaște că nu crede că se va sătura vreodată de acel loc.

Cuplul a ales un resort de lux cu un centru mare de spa și sport pentru că ei merg regulat la sala de fitness.

„A șasea vizită în Maldive are loc astăzi. Am revenit la unul dintre cei mai apreciați @joalimaldives, dar de data aceasta am fost curioși să cunoaștem experiența. Este stațiunea cunoscută cu cea mai mare sală de sport și spa din Maldive”, a scris pe rețelele de socializare.

Afaceristul i-a făcut declarații de dragoste

Cuplul a trecut prin momente dificile, dar le-au depășit pe toate, regânsindu-se mereu unul în brațele celuilalt. Afaceristul îi face adesea surprize iubitei sale, printre care și declarații pe rețelele de socializare.

„Dragostea este atunci când doi oameni se întâlnesc întâmplător, înseamnă că s-au așteptat toată viața!”, este mesajul distribuit de Alex Bodi, pe pagina de Instagram, la secțiunea InstaStory.