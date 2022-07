Loredana e de nerecunoscut! Vedeta seamănă tot mai mult cu Lady Gaga (video)

Loredana este una dintre cele mai de succes interprete din showbizul autohton. Mii de români cântă la unison hiturile vedetei. Blondina nu încetează să epateze. Interpreta este comparată des cu Lady Gaga.

Loredana Groza este adepta ținutelor extravagante. Artista investește mulți bani și timp în frumusețea sa. Femeia arată de milioane. În ultima perioadă de timp, aceasta poate fi confundată cu Lady Gaga.

„Loredana nu a renunțat nici la stilul sexy, purtând o salopetă scurtă, decupată în partea de jos, cu posteriorul acoperit doar de un volan, accesorizată cu cizme înalte și sclipitoare. Aceasta și-a accentuat talia cu o curea cu două catarame, iar în zona gâtului a optat pentru un colier strălucitor”, scrie .

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate interprete din România. Vedeta se bucură de succesul pe scenă și nu încetează să încingă spiritele pe rețelele de socializare.

Loredana Groza Artista insistă pe ideea că dotările îi aparțin și etalează formele de fiecare dată când are ocazie.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine”, spune Loredana, citată de