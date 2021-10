Loredana Groza, surprinsă în ipostaze de senzație. Cum explică jurata de la X-Factor (Antena 1) imaginile apărute în mediul online

Loredana Groza face eforturi mari pentru a se menține în formă. Cântăreața a postat recent imagini de senzație de la sala de fitness. Vedeta a fost surprinsă făcând exerciții într-o ținută extrem de sexy. Jurata de la X-Factor le atras imediat atenția fanilor, în pantalonii mulați care îi evidențiau formele.

Lori reușește să își păstreze un corp de invidiat, la 51 de ani. Vedeta face mult sport, iar astfel rezultatele se văd la fiecare apariție.

Loredana Groza, apariție de senzație în mediul online

Blondina și-a surprins fanii cu o serie de imagini de la sala. Lori a postat mai multe clipuri din timpul antrenamentului, pe Instastory.

Cântăreața a strâns cu siguranță zeci de reacții la poveștile de pe Instagram, având în vedere ținuta extrem de sexy pe care a purtat-o. O pereche de pantaloni mulați, maro și o bluză aproape transparentă au format ținuta de sală a Loredanei Groza. Vedeta s-a filmat în timp ce își făcea exercițiile alături de antrenor, iar din reacțiile ei se pare că trupul de individat cu mult efort se ține.

Foto: captură Facebook / Loredana Groza

Jurata de la X-Factor (Antena 1), probleme de sănătate

Loredana Groza s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate luna trecută, atunci când a fost luată cu ambulanță. Vedeta a povestit la acel moment că totul a venit pe fondul unor excese de efort și a mai multor spectacole pe care a trebuit să le susțină, fără să mai aibă timp să se odihnească.

Inițial, s-a speculat că Loredana Groza ar avea COVID-19, după nunta Simonei Halep, dar cântăreața a negat aceste afirmații.

„Dragii mei, Vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to yall!”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza, la acel moment.