Loredana Groza, ironizată după ce s-a îmbrăcat într-o păpușă: „Barbie după o săptămână în Vaslui!” (FOTO)

Filmul Barbie scrie istorie! De când a fost lansat,, întrecând astfel concurența – drama istorică Oppenheimer.

După lansarea peliculei Barbie, Internetul s-a umplut de o frenezie la nivel mondial a costumelor celebrei păpuși. Loredana Groza este una dintre persoanele publice care s-au aliniat acestui trend.

Cum au reacționat fanii artistei la această fotografie

Trend-ul a pornit de la protagonista filmului, Margot Robbie, care s-a transformat într-o păpușă Barbie. Ea a fost o păpușă Barbie atât pe marile ecrane, cât și pe covorul roșu.

Loredana Groza este una dintre persoanele publice care s-au alăturat trendului, purtând o rochie scurtă roz, din voal, accesorizată cu pene. La aceeași ținută, Loredana a adăugat niște șosete și pantofi de aceeași culoare. Aspectul păpușii Barbie este completat de coafură și de machiaj.

„She a Barbie bitch..

You can brush my hair, undress

me everywhere

Imagination, life is your creation”, a scris Loredana pe Instagram.

Postarea Loredanei a fost asaltată imediat de comentarii:

„Life in plastic… itʼs fantastic”.

„Barbie, după o săptămână în Vaslui“.

„Exact ca o păpușă Barbie! Sunteți superbă, doamna Loredana, vă prinde rozul”.

„Nu m-am gândit niciodată că pot să văd o papușă în mărime naturală. Ești bestială! Ai fost deja la film”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postarea artistei.