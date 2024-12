Maria Constantin, reacție fermă de sărbători! Artista critică dur noua generație: „Copiii din ziua de astăzi sunt diferiți”

Maria Constantin, cunoscuta interpretă de muzică populară, își amintește cu drag de sărbătorile din copilărie, când totul era plin de tradiții și momente autentice de fericire.

În contrast cu aceste amintiri, artista consideră că tinerii din ziua de azi nu mai simt aceleași emoții profunde legate de Crăciun, influența tehnologiei și a schimbărilor sociale lăsându-i mai distanțați de spiritul sărbătorilor.

Maria Constantin a sărbătorit Crăciunul în avans

Maria Constantin a decis să sărbătorească Crăciunul mai devreme anul acesta, având în vedere că va fi plecată din țară în perioada sărbătorilor de iarnă, datorită . Artista și-a dorit să adune întreaga familie în jurul mesei pentru a petrece timp de calitate împreună. Deși preparatele tradiționale de Crăciun, apreciate de toți românii, nu sunt un punct de mare interes pentru ea, cântăreața se bucură să le pregătească atunci când are timp, văzând acest moment ca pe o oportunitate de a aduce mai multă căldură și voie bună în sânul familiei.

„Eu de Crăciun nu voi fi în țară, merg în Londra, să cânt. Anul acesta va fi puțin diferit față de alți ani, noi am sărbătorit cumva Crăciunul în avans, împreună cu familia, tocmai pentru că știam că nu vom avea cum altfel. Mie îmi place mult să gătesc, pentru întreaga familie, problema este că nu prea am timp să fac toate astea de sărbători. Însă în ceea ce privește mâncatul, mai puțin, doar gust așa din toate preparatele tradiționale, încerc să am grijă. Pentru noi, cred că spiritul Crăciunului se simțea diferit atunci când eram mici, era cu adevărat de poveste. Cu toții cred că aveam bunici la țară, la care mergeam, iar atunci chiar se simțeau sărbătorile în adevăratul sens al cuvântului, nu ca acum”, a transmis Maria Constantin, potrivit .

Maria Constantin: Spiritul Crăciunului se pierde de la an la an

Aceasta a mai subliniat că, din păcate, magia sărbătorilor nu mai este la fel de prezentă în zilele noastre, iar tradițiile și bucuriile autentice ale Crăciunului par să fie tot mai puțin apreciate. Artista își exprimă regretul față de faptul că, în opinia sa, tinerii din ziua de azi nu mai trăiesc aceleași emoții și nu mai simt aceleași valori pe care le trăia ea în copilărie.

„Acum, cu tehnologia de astăzi, foarte avansată și multe lucruri care ne distrag atenția, nu se mai simte la fel Crăciunul. Parcă era altfel atunci, când făceam bradul, când mirosea în casă a prăjituri și tot ce mai pregătea mama, noi am simțit altfel sărbătorile. Copiii din ziua de astăzi sunt diferiți, îi încântă mai mult gadget-urile. Nu știu dacă ei simt, sau vor avea posibilitatea să trăiască vreodată toată această magie așa cum am simțit-o noi. Nu îi voi cere nimic Moșului anul acesta, pur și simplu vreau să mă bucur și să păstrez ceea ce am acum. Am tot ce îmi doresc, am sănătate, iar asta e cea mai importantă, am o familie frumoasă, sunt împlinită”, a mai spus Maria Constantin pentru sursa menționată.