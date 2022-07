Mihai Petre este juratul special în marea finală la „Te cunosc de undeva!”: „Am mari emoții, pentru că am o sarcină importantă”

După ce Andreea Bălan a anunțat în cadrul semifinalei că este de la „Te cunosc de undeva!”, artista plecând pe Drumul Aurului în competiția America Express, un nou jurat special se va alătura juraților.

Marea finală a sezonului 17 „Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzată pe 9 iulie, de la ora 20.00, pe Antena 1, vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii transforming show-ului.

Mihai Petre îi ia locul Andreei Bălan la „Te cunosc de undeva!” în marea finală

Andreea Bălan, jurata specializată în dans de la „Te cunosc de undeva!”, a plecat în reality-showul America Express, împreună cu colega ei din trupa Andre, Andreea Antonescu, cu puțin înainte să se termine filmările pentru show-ul transformărilor.

„Am emoții deoarece plec, asta va fi ultima mea jurizare din acest sezon. Am acceptat cu greu, dar voi pleca în competiția America Express alături de Andreea Antonescu. Cu nostalgie și dragoste am jurizat aceste momente per ansamblu, pentru tot sezonul, pentru că nu voi mai avea această ocazie în ultima ediție. A fost un sezon emoționant și special, datorită concurenților, care au fost foarte muncitori, charismatici, talentați și ambițioși. Sezonul 17 «Te cunosc de undeva!» a fost un sezon cu adevărat memorabil“, a declarat Andreea Bălan.

Mihai Petre, în multe emisiuni de-a lungul anilor, vine şi la pupitrul „Te cunosc de undeva!”. Coregraful a primit cu mare bucurie propunerea de a li se alătura în marea finală Ozanei Barabancea, lui Cristi Iacob și lui Aurelian Temișan.

„Am mari emoții, pentru că am o sarcină importantă” a declarat Mihai Petre. Cum se vor descurca cuplurile în marea finală și cine va câștiga sezonul 17 din „Te cunosc de undeva!” telespectatorii vor putea afla, sâmbătă, de la ora 20.00, pe Antena 1.