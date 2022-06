Mutare supriză la „Te cunosc de undeva”! Cine i-a luat locul Andreei Bălan în juriu

Mihai Petre o înlocuiește pe Andreea Bălan în rolul de jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva”. Frumoasa cântăreață a plecat, alături de Andreea Antonescu, pentru a participa la „America Express”.

Finala sezonului 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost filmată după ce vedeta a plecat din țară, deși toată lumea să aștepta ca ea să plece abia după încheierea sezonului.

Potrivit click.ro, Mihai Petre a fost cooptat și pentru emisiunea „Splash, vedete la apă”, ale căror filmări urmează să înceapă. Se pare că dansatorul ar urma să participe și la cel de-al doilea sezon al emisiuni „Dancing on ice: Vis în doi”, alături de soția lui, Elwira Petre.

Unde se filmează America Express?

Provocarea „America Express” le va duce pe vedetele fostei trupe Andre pe Drumul Aurului, o rută de peste 7.000 de kilometri, care trece prin Mexic, Guatemala și Columbia.

Maria Buză și Paula Chirilă, Alexia Talavutis și Dima Trofin, Ionuț Rusu și Anisia Gafton, Florin Ristei și Ilona Brezoianu, Emi şi Cuza, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriș și Romică Țociu, Ana și Monica Odagiu sunt echipele actualului sezon „Te cunosc de undeva”.

Cu cine își lasă Andreea Bălan fetițele cât timp este plecată la „America Express”

Este pentru prima dată când juratul de la „Te cunosc de undeva!” va sta atât de mult timp departe de fetițele ei, Ella și Clara. Cea care se va ocupa de fiicele Andreei Bălan .

„Mama este prezentă din prima zi de viață a Ellei, fata cea mare, și ea știe exact ce trebuie să facă. Din contra, ea are grijă de casă, de noi, cu mâncarea, ea știe foarte bine. Avem pediatra la orice oră din zi și din noapte, avem prieteni, mame cu copii, adică infrastructura și ceea ce am eu în jurul meu totul este foarte solid. Eu plec liniștită, pentru că știu că fetele mele sunt pe mâini foarte bune, de la mamă, la bonă, prietene cu copii. Am făcut un program destul de clar, pe zile, fetele au activități: merg la engleză, la patinaj, la balet, avem un șofer care le ia de acasă, le duce, nu e nicio problemă.Totul e foarte bine organizat. Cel mai mult de acasă am lipsit câteva zile, când am fost în vacanță. Acum o să lipsesc cel mai mult”, a declarat Andreea Bălan pentru .