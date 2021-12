Minelli a dat cărțile pe față! Cum i s-a schimbat viața după ce a lansat hitul mondial „Rampampam”

Minelli este una dintre celei mai renumite interprete din România. Tânăra a reușit să-și construiască o carieră de vis. Piesa „Rampampam” a făcut înconjurul lumii și i-a adus faima și peste hotare.

Minelli a ajuns în Topurile mondiale

Vedeta a făcut bilanțul pentru anul 2021 și a recunoscut că acesta a fost un an reușit. Minelli s-a bucurat de un succes răsunător și a concertat mult în România și peste hotarele ei. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

„A fost un an bun, dacă pot să zic așa, trecând peste faptul că încă ne lovim de problema pandemiei de Covid. Am reușit să rămân activă, am avut sesiuni de muzică, atât în țară cât și afară, concerte în afara țării, dar multe dintre ele au și fost amânate din cauza virusului. Să sperăm că în 2022 vom fi mai bine din punctul asta de vedere”, a explicat Minelli pentru viva.

Tânăra se dedică mult scenei. Aceasta spune că muzică îi oferă libertate, putere și fericire. Minelli are mai multe valori și principii și nu este pregătită să facă sacrificii în favoarea carierei.

„Nu aș face niciun compromis josnic, doar pentru a reuși în muzică”, a subliniat vedeta.

Cum se menține în formă Minelli

Minelli recunoaște că decembrie este luna ei preferată. Deși programul vedetei devine tot mai aglomerat, aceasta vrea să-și găsească un echilibru și să petreacă mai mult timp alături de părinții săi.

„Iubesc sărbătorile de iarnă și deși sunt născută în august, cred că decembrie este luna mea favorită din an, tocmai datorită aerului magic de sărbătoare pe care îl are”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Artista nu încetează să lucreze și să se implice în diferite proiecte. Minelli nu are timp ca să stea fără treabă. Vedeta spune că urmează o perioadă încărcată, cu concerte peste hotare, dar și festivaluri și alte evenimente culturale.

În cadrul aceluiași interviu, interpreta a dezvăluit și câteva secrete de frumusețe. Tânăra nu poate să-și permită să petreacă mult timp la sală sau în saloanele de frumusețe, însă, nu se neglijează și are o rutină echilibrată.

„Nu pot să zic că sunt adepta mersului la salon, tratamente, dar folosesc creme de față, de corp uneori, merg la sală și încerc să mănânc cât mai curat, cred că asta contează cel mai mult”, a conchis Minelli.