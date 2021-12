Florin Zamfirescu petrece Crăciunul alături de ex-partenera. Cum a reacționat soția actorului: „Eu sunt un răsfățat”

Florin Zamfirescu a venit cu un anunț șocant. Admiratorii actorului nu se așteptau la așa ceva. Celebrul actor a plecat din București. Momentan, vedeta locuiește într-o casă din Mogoșaia. Acesta a decis să-și petreacă acolo sărbătorile de iarnă, alături de actuala sa soție.

Florin Zamfirescu, între două focuri

Cei doi vor avea și un invitat special. Se pare că bărbatul a reușit să rămână în relații bune cu Valeria Sitaru, fosta sa soție. Actorul a invitat-o la masă de sărbătoare.

„O să avem niște musafiri importanți, iar musafira noastră principală va fi fosta nevastă, mama Ștefanei, pentru că suntem într-o relație minunată, și cu actualul ei soț”, a precizat Florin Zamfirescu pentru click.ro.

Soția actorului este o gospodină iscusită. Aceasta se va ocupa de prepararea bucatelor și va decora casa.

„De sărbători, nepoții nu vin la mine pentru că de data aceasta merg la bunicii din provincie. Să știți că pot să spun că vremurile si vârstele nu mai sunt pentru un Crăciun distractiv. E de mulțumire că l-am apucat. Daciana se va ocupa ca de fiecare dată de pregătirea bunătăților. Eu sunt un răsfățat pentru că ea e un specialist în bucătărie. Nu face lucruri cantitative, ci calitative. Face mâncăruri bune și elegante”, a mai spus Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu, inamicul Cătălinei Mustață

Deși au trecut 7 de ani de la divorțul dintre Florin Zamfirescu și Cătălina Mustață, abia acum actorul a dorit să împărtășească cu publicul o parte dintre detaliile neștiute până acum, ce au stat la baza separării.

„Noi când ne-am despărțit… Noi am avut mari probleme cam 15 ani din existența noastră în comun mari probleme. 5 ani ne-am înțeles perfect, după care au început problemele, dar mie îmi era deja rușine, ar fi al 3-lea divorț. Dar după mi-am dat seama că eu sunt de vină, că eu am procedat ca maimuțele: am ales mărgica, am ales ciobul care lucește, am ales așa-zisa frumusețe imediată”, s-a confesat Florin Zamfirescu la „Antena Stars”.

Deși marele actor a mai fost căsătorit cu trei femei, Cătălina Mustață este singura cu care acesta nu a rămas în relații bune.

„Eu sunt prieten cu fostele mele neveste, cu ea nu pot să fiu prieten. Am încercat, nu răspunde la salut, nu de când ne-am despărțit, de când mi-a furat și mi-a vândut mașina. Cred că a făcut un schimb. Ea în final a declarat că toată casa aia e făcută din banii ei. Și i-am spus: da, dar tu ai făcut casa din banii tăi pe terenul meu și știi că terenul înghite casa. M-am săturat de pământul ăsta. Nu mai am curiozități prea mari”, a concluzionat Zamfirescu.