Mirabela Dauer, totul despre marea iubire din viața ei și motivul pentru care nu au rămas împreună: Ne vom revedea cândva

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute voci de la noi, iar recent a ales să facă dezvăluiri cu privire la viața personală. Cântăreața a fost căsătorită cu Willy Dauer, dar a recunoscut că nu el a fost marea ei dragoste.

Un bărbat misterios, cunoscut în America i-a furat inima cântăreței în 1996. Relația lor s-a încheiat în 2000, iar la scurt timp, bărbatul a și murit.

Mirabela Dauer, căsătorită la 18 ani cu Willy Dauer, primul ei soț

Invitată la podcastul „Fain & Simplu”, Mirabela Dauer a vorbit despre primul ei soț, Willy Dauer. Cei doi s-au căsătorit în vremea în care artista avea 18 ani și a mărturisit că l-a ales pentru a fugi de acasă.

Pe cântăreață și pe Willy Dauer i-a legat o frumoasă prietenie, dar și o are dragoste de distracție.

„Eram teribil de amuzanți amândoi. Iar noi, eu și Dauer, eram cei mai buni la chefuri, cei mai buni dansatori. Era vesel, eram doi copii tâmpiți. Când am divorțat, după ce am făcut actele la tribunal, am făcut petrecerea fix la același restaurant la care ne-am căsătorit, eu, el și tata. A fost singura persoană dintre cei apropiați care a venit la înmormântare la tatăl meu. Și m-a sprijinit foarte tare, eu eram devastată”, a povestit interpreta.

Cine a fost marea dragoste a Mirabelei Dauer

Artista a vorbit și despre marea ei dragoste, Tudor, alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire, din 1996 și până în 2000.

Mirabela Dauer a mărturisit că și-ar fi dorit să fie mai hotărâtă, pentru că la momentul la care Tudor i-a propus să rămână în SUA, a preferat să revină acasă.

„L-am cunoscut în 1996, ne-am despărțit în 2000. Am plecat din America să fac un album, n-am vrut să mai rămân acolo, iar el nu a dorit să vină în România. S-a spart tot.

Mă diviniza. Și, din păcate, a murit, dar ne vom revedea undeva, cândva. E prima și ultima dată când vorbesc despre el. Cu el aș fi vrut să mă căsătoresc, a treia oară. Când am aflat că a murit, nu la mulți ani după, m-a amărât enorm. Nu știu ce mă ține în țara asta, dar dragostea de România a fost mai puternică decât marea mea dragoste”, a mai explicat interpreta de muzică ușoară.