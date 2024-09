Mircea Badea și Carmen Brumă, accident în Corfu: „Se putea termina groaznic”

Mircea Badea, Carmen Brumă și fiul lor au fost implicați într-un accident rutier, în vacanța lor în Corfu. Carmen Brună a precizat că ei n-au avut nicio vină, dar mașina pe care o închiriaseră avea o problemă la direcție, de care au aflat ulterior.

Ce a spus Carmen Brumă despre accident

„Am închiriat mașina din cadrul hotelului, deci nu ne-am dus în Corfu la o firmă oarecare, ne-am dus la recepția hotelului și am întrebat de unde putem închiria și ne-au recomandat această firmă. (…)

Avea o defecțiune gravă la direcție. Nu aveam de unde să știm, aveam să descoperim ulterior, din fericire fără victime. Am mers pe serpentine, pe drumurile din Grecia. Nu am mers pe off road, ci pe drumurile asfaltate din Grecia și, la un moment dat, pe serpentine, a cedat direcția”, a povestit Carmen Brumă, pe

Carmen Brumă: N-a pățit nimeni nimic

Așa au intrat pe contrasens și s-au lovit de un alt autoturism închiriat. Norocul lor că aveau 20 de km/oră.

„Nu se putea face stânga, dreapta, trăgeai degeaba de volan. Am intrat pe contrasens, din fericire, nu aveam mai mult de 20 de km/oră. Am intrat într-o altă mașină, și aia închiriată, și n-a pățit nimeni nimic. Ăsta a fost marele nostru noroc, că nu aveam viteză, dar ce se întâmpla dacă ceda direcția într-un alt moment?”, a mai spus Carmen Brumă.

Ea a mai precizat că nu au cerut banii înapoi, deoarece „nu e o chestiune financiară”.