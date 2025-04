Decizia pe care Raluka a luat-o după întoarcerea din Asia Express: „Mă simt mult mai bine”

a participat la în 2018. Această experiență unică a determinat-o să facă schimbări în viața ei de zi cu zi, după întoarcerea din competiție, scrie .

Ce decizie a luat

Raluka a participat la Asia Expres, în 2018, împreună cu prietena ei, Ana Baniciu. Cele două cântărețe au parcurs tot drumul Dragonului și au reușit să câștige primul loc și marele premiu.

După întoarcerea din emisiune, Raluka a decis să nu mai consume carne și să devină vegetariană.

„Eu nu mănânc carne de mai mulți ani. Sunt . Mă simt mult mai bine de când nu mai mănânc carne, dar, chiar și atunci când nu mănânci carne pentru a avea o dietă destul de bună, trebuie să te interesezi un pic să suplinești cu altceva. Sunt un pic atentă la ce mănânc. Am luat această decizie după participarea la Asia Express. Am văzut acolo cum oamenii aceia mănâncă acolo toate animalele posibile de pe pământ și începusem să visez că le omor eu! Visam animale moarte. Și am zis: > S-a creat un declic în capul meu și asta a fost”, a declarat Raluka, pentru Click.

Artista a spus că s-ar mai duce la o emisiune televizată.

„M-aș duce la Survivor de exemplu, dar nu știu cât de bine m-aș descurca. Mă mai dor și pe mine șalele, mă mai doare câte un genunchi. Doctorii îmi spun că sunt cam șubredă”, a adăugat ea.