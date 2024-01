Condiția pe care Jador a pus-o ca să participe la „Survivor All Stars” / Ce își dorește artistul: „Singurul lucru pe care l-am scris în contract”

Jador a început pregătirile pentru plecarea în jungla dominicană de la „Survivor All Stars”, care se apropie cu pași repezi. Marea competiție va începe pe 16 ianuarie, motiv pentru care toți concurenții vor pleca la un drum lung.

Înainte de plecarea în jungla dominicană, Jador de look, având în vedere că speră să se întoarcă acasă cu premiul cel mare. În timp ce era la hairstylist-ul său, Jador i-a povestit acestuia ce emoții îl cuprind înainte de plecarea la „Survivor All Stars”, dar și care este singura lui condiție impusă pentru a pleca în această aventură.

Ce condiție a impus Jador pentru a participa la „Survivor All Stars”

„Fă-mi o freză de Survivor, o freză scurtă că o să-mi crească părul 4 luni!

Am foarte mari emoții! E presiune mai mare! Dacă dezamăgesc, dacă nu-s bun? Mă doare rău piciorul, ieri am făcut un pic de efort, am fost și am alegat un pic, mă doare”, i-a spus Jador hairtstylist-ului său.

cât de mult își dorește să câștige această competiție și că se așteaptă ca atunci când se va întoarce din jungla dominicană să fie un alt om, unul mai bun. El nu a cerut nimic în plus la semnarea contractului, în afară de faptul că își dorește să ia Biblia cu el.

„Îmi doresc foarte mult să câștig! Sper să câștig! Îmi doresc cu ardoare să câștig! De azi îmi voi schimba viața! Când o să vin înapoi o să fiu un alt om! Mai bun! Singurul lucru pe care l-am scris în contract, oameni buni, este ca să mă lase cu Biblia. Am zis, câți bani îmi dați? Mi-au dat niște bani acolo! Am zis, bine! Accept banii ăștia dacă mă lași să vin cu Biblia!

Eu nu am pus condiții nimănui să nu vin! Să mă lase să vin cu Biblia, ca să pot să citesc acolo în post! Acolo e adevărat post! Poate vorbesc cu El! Am emoții!”, a mai spus artistul.

Ce zvonuri s-au auzit despre contractul lui Jador

Când a fost întrebat de hairstylist-ul său dacă a cerut ca anumite persoane să nu fie în emisiune, Jador a răspuns că știa despre cele vorbite, însă nimeni nu are puterea să facă asta.

„Mi-a zis și sora mea. Nu am, frate, puterea asta! Nu are nimeni puterea asta! Oamenii zic multe lucruri, nu iau eu ocazia nimănui de a face ceva în viață. Mă bate Dumnezeu! Mă cert cu el după aia! Și nu îmi permit! E cumplit, am avut coșmaruri că merg acolo, dar totuși e cea mai tare experiență din viața mea, nu se merită să refuzi așa ceva!”, a încheiat Jador, potrivit .