Momente de panică pentru Mara Bănică. Maşina vedetei a luat foc în trafic: „Nu am niciun fel de explicație de ce s-a întâmplat asta”

Mara Bănică se numără printre cele mai apreciate vedete din lumea mondenă. De curând, jurnalista , după ce mașina sa a luat foc pe o stradă.

Mara Bănică, momente de panică

Pentru că îi place să împărtășească cu urmăritorii ei multe dintre , Mara Bănică a povestit pe pagina sa de Instagram prin ce momente teribile a trecut marți, 13 februarie.

În vârstă de 48 de ani, vedeta a dezvăluit că în momentul în care era în trafic mașina sa a luat foc.

„Deci, îmi curge ceva din mașină, dar nu mai iese fum… Nu mă sunați, că nici baterie n-am”, a spus într-un story.

Cu toate că nu poate să înțeleagă ce s-a întâmplat, aceasta este fericită că nu a pățit nimic.

„Marți, 13 februarie, . Am făcut un story mai devreme, mi-a luat foc mașina. Mi-a luat foc mașina undeva în București, m-am speriat foarte tare.

Mi-a luat foc din senin, nu am niciun fel de explicație de ce s-a întâmplat asta pentru că este o mașină bună, cu toate reviziile la zi, e inexplicabil. E absolut inexplicabil!”, a mai precizat Mara Bănică, notează .

Mara Bănică, reacție după ce a fost criticată pentru intervențiile estetice

Jurnalista s-a afișat în mediul online după multe intervenții estetice și a vorbit în ceea ce privește această situație, asta după ce internauții au criticat-o.

„Asta e fața mea încă bombardată, un pic umflată și așa mai departe. Hai să vă spun un lucru, nu este foarte plăcut nici să te prindă paparazzi cu fața extrem de umflată și bumbăcită și vai de capul tău. Adică n-a fost cel mai plăcut lucru din viața mea, dar asta-i situația. În ceea ce îi privește pe cei care tot spun că „Domnule, vai, ce schimbare!”.

Nu e, măi, tot eu sunt. Îmbunătățită, e adevărat. Cred că întotdeauna am fost asumată și am recunoscut orice intervenție mi-am făcut atunci când am fost întrebată și da, cred că la 50 de ani oricine își dorește să arate bine și există intervenții care te pot îmbunătăți fără să devii vulgar, fără să devii la fel ca alții”, a spus Mara Bănică pe pagina sa de Instagram.