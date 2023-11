Mara Bănică a răbufnit: „Mă simt singură și cam a nimănui” / Mesajul cutremurător al jurnalistei la aniversarea sa

Pe 21 noiembrie, , cunoscuta jurnalistă în vârstă de 48 de ani, și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare, dezvăluindu-și sentimentele profunde legate de pierderea tatălui și starea sa actuală de singurătate, relatează .

Mara Bănică spune că e nefericită

a ales să împărtășească gândurile sale sincere cu prietenii virtuali, exprimând durerea și dorul față de tatăl său decedat.

Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, jurnalista a dezvăluit că a doua aniversare fără tatăl ei este mai grea decât prima și că se simte „singură și cam a nimănui”. Mesajul său a atins inimile celor care au urmărit postarea.

„Scriu despre tata și azi pentru că împlinesc 48 de ani, am 2 copii, pe mama și îmi lipsește tata mult. E a doua aniversare fără el, pe prima n-am conștientizat-o, tocmai se dusese. Ei, azi e mai rău decât atunci.

Mă simt singură și cam a nimănui, așa. Nu-mi ziceți chestii gen „îi ai pe cei mici”, ca nu-s în depresie. Simt doar nevoia de iubire ca a tatei și pe care știu că n-am cum să o mai găsesc pe lume.

Și acum, bilanț. Băi copii, nu-s fericita. Aia e. Dar sunt bucuroasă ca sunt slabă! Amân multe lucruri pe care vreau să le fac pentru mine și am zile în care mă simt ca la Târgșor în varianta de 11 stele”, a scris jurnalista pe Facebook.

Lupta cu kilogramele și atitudinea pozitivă

Într-un alt context, Mara Bănică a evidențiat importanța imaginii proprii și eforturile depuse pentru a-și menține silueta. Jurnalista a adoptat o dietă echilibrată, pierzând în doar două luni, fără a recurge la înfometare.

A explicat că atenția la alimentație și adoptarea unui program adecvat au fost cheia succesului în obținerea siluetei dorite. Vedeta a subliniat că o dietă nu înseamnă înfometare și că organismul uman are „memorie”.

„Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni. (…) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi.

Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie. Dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc. E o dietă lungă. Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar anumite alimente”, spunea vedeta.