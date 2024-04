Motivul pentru care Anca Serea nu a apelat la nicio operație estetică. Ce spune despre astfel de intervenții: „Nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon”

Anca Serea, una dintre cele mai apreciate, cunoscute și îndrăgite persoane publice din România, a dezvăluit motivul pentru care nu a apelat la nicio operație estetică până la vârsta de 43 de ani. Fosta prezentatoare de televiziune spune că nu susține ca toate femeile să arate „ca trase printr-un șablon”.

Anca Serea nu a apelat la nicio operație estetică până la 43 de ani

În ultima perioadă, tot mai multe femei au apelat la operațiile estetice, dar Anca Serea a ales întotdeauna să fie naturală și să fie cât mai feminină fără să apeleze la astfel de intervenții. Nu este împotriva operațiilor estetice, ci doar nu își dorește ca toate femeile să arate la fel.

„Nu pot să spun că sunt adepta, că sunt pro sau contra, cred că fiecare face cum decide pentru el și dacă nu se simte bine în propria piele, atunci e important, dar nu în mod exagerat, nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon.

Din păcate în zilele noastre se abuzează foarte mult de chirurgia estetică, eu nu am apelat până acum, din simplu motiv că sunt un om fricos, să zic așa.

Poate pe viitor chiar nu știu ce să spun, fiecare decide cel mai bine, ce i se potrivește”, a mărturisit Anca Serea, potrivit

Cum își menține Anca Serea silueta

Fiind o una dintre cele mai cunoscute persoane publice de la noi, Anca Serea a avut grijă întotdeauna cum arată. Fosta prezentatoare de televiziune se bucură de o siluetă de invidiat, iar în urmă cu ceva timp a dezvăluit .

„Recunosc că sunt o mare fană a salatelor, așa că va propun și vouă o salată perfectă de preparat în orice anotimp, care nu necesită decât două minute de pregătire și este compusă din cinci ingrediente: roșii cherry, biluțe de mozzarella, măsline negre, frunze de spanac, fasole roșie și ceapă verde.

Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe… Evit să mănânc carne în cantitate foarte mare și nu prea mănânc zahăr. Nu sunt mare fan dulce. Nu. Și nu beau alcool, nu am băut niciodată”, a spus Anca Serea, în urmă cu ceva vreme.