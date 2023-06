Ce spune Anca Serea despre zvonurile conform cărora ar divorța / Vedeta face turul Europei doar cu copiii, fără Adi Sînă

Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți din anul 2015 și au împreună patru copii – Noah, Ava, Moise, Leah. Din relația cu afaceristul Filip Poplingher, fosta prezentatoare TV mai are doi copii, pe David și Sarah.

Deși au o familie numeroasă, artistul și soția lui susțin că au reușit să găsească echilibrul între viața profesională și cea personală, chiar dacă, din când în când, mai apar mici dispute și tensiuni cu care se mai confruntă.

În ultimul timp, în spațiul public au circulat zvonuri cum Anca Serea și Adi Sînă s-ar afla într-un impas în relație și ar avea în vedere divorțul. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că au existat două momente când ambii s-au gândit „să renunțe”, însă nu au existat motive serioase care să-i facă să renunțe la iubirea pe care și-o poartă.

Pentru că estival, Anca Serea și-a făcut deja planuri de vacanță. Fosta prezentatoare TV, Adi Sînă și copiii vor merge împreună pe litoralul românesc, la începutul lunii iunie. Ulterior, soția artistului și copiii vor face un tur al Europei, însă fără Adi Sînă, care va fi plecat la concerte.

„O să mergem de 1 Iunie la mare la noi, într-un resort, unde au program organizat pentru copii. În vacanță, vreau să fac cu ei turul Europei, pentru că Adi o să aibă concerte în timpul weekendului, vine și el când poate. Noi anul trecut am fost la Disneyland și acum o să facem fix cam același traseu. Plecăm la Viena și de acolo vreau să-i duc în toată Europa: Munchen, Berlin – Germania, apoi Franța, Anglia – Londra, pentru că i-am făcut surpriză Sarei și i-am luat 2 bilete Vip la Lana Del Rey pentru că e preferata ei și va merge cu David, am zis să nu mergem cu toții, pentru că ăștia mici, mă rog, nu știu cât o să se bucure. Anul acesta mi-am propus să stau foarte mult cu ei plecați. Vreau să le arăt muzeele, parcurile. (…)

Adrian este mai mult plecat, din păcate, dar eu am știut asta de la început și am acceptat pentru că e artist, e nevoie să călătorească, până la urmă în asta constă jobul lui și cumva am preluat rolurile, dar nu mă deranjează. Și pentru mine, ca pentru orice mamă, care și-a dorit foarte mult copii, cel mai important este să fie ei educați, să fie sănătoși, să fie liniștiți și cumva viața mea se învârte în jurul lor, dar nu am niciun regret. Ei sunt prioritari indiferent de joburi și indiferent de ce trebuie să fac într-o zi”, a spus Anca Serea, potrivit .