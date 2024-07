Numeroasele terapii la care a apelat Andreea Mantea: „Aveam sufletul făcut bucățele. M-au dezamăgit oameni la care efectiv nu mă așteptam” (FOTO)

Andreea Mantea a dezvăluit că a mers la mai multe tipuri de terapii după dezamăgirile prin care a trecut, multe din supărări fiind provocate chiar de oamenii în care avea cea mai mare încredere.

Andreea Mantea: M-au dezamăgit oameni la care efectiv nu mă așteptam

„Aveam sufletul făcut bucățele. Eram rănită, rănită, rănită. Apucam fiecare bucățică de pe jos și mă chinuiam să le lipsesc. Reușeam și apoi iar . (…) Și m-au dezamăgit oameni la care efectiv nu mă așteptam. Cele mai mari șocuri le-am avut. A fost crunt. Dar nu am devenit aia scorțoasă, care nu are încredere în nimeni. . (…) Am foarte puțini prieteni”, a susținut Andreea Mantea, la

Andreea Mantea, despre terapiile pe care le-a experimentat

a mai spus că a mers la tot felul de terapii în ultimii ani: „La tot felul de terapii am apelat, dar n-am avut răbdare. Din punctul meu de vedere ar trebui să existe un rezultat. Tot ce există pe Internet legat de terapie eu am încercat. M-am dus până și în Bali, am avut program pe fiecare zi. Fantastică, superbă (n.red.: experiența). La multe dintre ele mă pufnea râsul. Îmi place și vreau să descopăr cât mai multe lucruri”.

Însă Andreea Mantea crede că puterea stă, de fapt, în mâinile noastre: „Chiar cred că oamenii pot vindeca absolut orice problemă. Noi le ținem, noi nu vrem să le vindecăm. Știi care este vindecarea supermă? Fericirea. Un om fericit nu poate fi un om bolnav”.