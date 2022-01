O celebră actriță din România e pregătită să devină din nou mamă, la 44 de ani: „Și cu orice bărbat... Îmi doresc un copil!”

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, Cristi Pitulice. Recent, actrița a mărturisit că-și dorește să devină mamă pentru a doua oară.

Ioana Ginghină mai vrea un copil

„Da, îmi mai doresc un copil. Eu aveam undă verde dintotdeauna! În fiecare an îmi fac analizele necesare unei femei pe care ar trebui să și le facă în fiecare an. Am constatat și anul acesta că am fost foarte bine la analize și în continuare am aflat că suntem ok.

Eram pregătită dintotdeauna! Și cu orice bărbat… Îmi doresc un copil! Mi-l doresc pe al doilea. Ideal este să își dorească și tatăl. Din cauza asta, probabil, nici nu a venit în căsnicia anterioară al doilea copil. Nu este vorba că sunt pregătită acum, astăzi sau de ieri. Sunt pregătită de mult timp”, a spus Ioana Ginghină, la Antena Stars, potrivit SpyNews.

Ioana Ginghină urmează să se mărite

„Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a spus de curând Ioana Ginghină despre relația ei cu Cristi Pitulice.

Actrița a mărturisit că vede căsnicia ca pe un job: „Căsătoria este ca un job la care tu ai semnat că o să tragi cât poți ca să fie bine pentru job-ul respectiv! S-ar putea să nu țină toată viața. Sunt unii care se angajează și de acolo ies la pensie și unii care schimbă job-urile ca pe șosete. Sunt unii care schimbă de două-trei ori pe viață job-ul”.

După ce în 2019 a încheiat căsnicia de 12 ani cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi Pitulice în martie anul trecut.