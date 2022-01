Nunta anului: Ioana Ginghină se mărită! Cine l-a înlocuit pe Alexandru Papodopol

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice. Partenerii nu sunt obișnuiți să vorbească despre viața personală și nu oferă multe detalii.

Ioana Ginghină, mireasa anului

Vești bune pentru admiratorii Ioanei Ginghină: actrița se mărită cu iubitul său, Cristi Pitulice. Vedeta a mai fost căsătorită cu actorul Alexandru Papodopol. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-a mea.(…) A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea ca prietenă.(…) Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a afirmat Ioana Ginghină, citată de Wowbiz.

Cine a impus-o pe Ioana Ginghină să se căsătorească

Cei doi urmează să devină nași pentru niște prieteni. Îndrăgostiții nu vor să organizeze o nuntă fastuoasă. Cei doi optează pentru o sărbătoare în jurul familiei.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost cererea în căsătorie și am zis că ‘DA’, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial.(…) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, a remarcat actrița.