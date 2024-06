O fostă membră a trupei A.S.I.A. trece printr-un calvar. A divorțat acum doi ani, dar încă este măritată

, fosta membră a trupei A.S.I.A., este încă o femeie căsătorită, în acte, deși a divorțat în urmă cu doi ani.

De ce nu poate finaliza divorțul Anca Neacșu

Potrivit , artista nu reușește să divorțeze de soțul turc, Serkan Yaman, după o căsnicie de zece ani. Cererea sa depusă în instanță a fost respinsă, iar cea de-a doua nu a primit încă termen de judecată.

Cântăreața a depus actele de divorț în urmă cu doi ani. În toamna anului trecut, a avut o ultimă înfățișare, la care omul de afaceri turc nu a fost prezent. Și tot atunci, cererea sa a fost respinsă, considerată ca fiind neîntemeiată.

„Eu nu am vrut să fiu liberă”

Amintim că, Anca Neacșu a spus că , deoarece nu s-a mai întâmplat ca doi soți care nu au copii și lucruri împreună, să divorțeze atât de dificil.

„Încercăm încă o dată. Ori acum, ori data viitoare. Cred că ni se va mai da un termen. Nu avem copil, ar trebui să fie un divorț foarte ușor.

Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă, acum dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a declarat Anca Neacșu, în mai 2023.