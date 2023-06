Anca Neacșu, din nou la tribunal pentru divorț, însă fără succes / Soțul ei nu s-a prezentat: „Eu nu am vrut să fiu liberă”

Anca Neacșu de la A.S.I.A și soțul ei turc au decis să meargă pe drumuri separate, însă de un an cei doi nu reușesc să divorțeze oficial, pentru că bărbatul nu vrea să se prezinte la tribunal.

Din anul 2022 și până în prezent, procesul celor doi este reprogramat, deoarece bărbatul refuză să se prezinte, din diferite motive. Acest lucru s-a întâmplat și miercuri dimineață, 31 mai, când Anca Neacșu și mama ei au plecat dezamăgine de la tribunal.

Anca Neacșu, o nouă încercare de a divorța

Anca Neacșu a spus că este foarte rar, deoarece nu s-a mai întâmplat ca doi soți care nu au copii și lucruri împreună, să divorțeze atât de dificil.

„Încercăm încă o dată. Ori acum, ori data viitoare. Cred că ni se va mai da un termen. Nu avem copil, ar trebui să fie un divorț foarte ușor.

Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă, acum dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a declarat Anca Neacșu, potrivit .

Separarea a fost de comun acord

Timp de 10 ani au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă acum au decis să pună punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine turcă. Separarea celor doi pare că a fost de comun acord și nu mai există nicio șansă de împăcare. „Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu anul trecut.

„Culpă este comună. Asta e, a durat 10 ani. Nu aș fi vrut , aș fi preferat să anunț eu despărțirea. Trebuie să mă liniștesc puțin, acum sunt chiar pe punctul să plec într-un weekend lung, cu concerte, în Moldova. Când voi reveni, după ce mă voi liniști, voi explica ce s-a întâmplat”, a mai spus atunci Anca Neacșu.