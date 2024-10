Oana Roman a declarat că mama ei îi este în continuare alături și primește semne din partea ei. Cum și-a făcut simțită prezența

a declarat că primește din nou semne din partea mamei ei, Mioara Roman, care s-a stins din viață în urmă cu opt luni. Vedeta, care a fost foarte apropiată de mama sa, le povestește des fanilor de pe rețelele sociale cum decurge o zi de când Mioara Roman nu mai este printre noi.

Cum și-a făcut simțită prezența mama Oanei Roman

Vedeta a mărurisit că au existat câteva ocazii în care a primit semne din partea mamei ei. Cel mai recent a fost când Oana Roman și-a pierdut pașaportul prin casă, conform

„Am venit chitită la etaj și am deschis o cutie în care căutase Isa de două ori, și eu de două ori. Am deschis capacul de la cutie și am găsit pașaportul înăuntru. Nu-l găsiserăm, nici eu, nici ea, deși căutasem de două ori fiecare. Și Isa a ajuns la concluzia că Mia ne-a ajutat, adică mama. Și a zis Isa că mamei trebuie să-i mulțumim, că datorită ei am reușit să-l găsim.

Și povestea nu este gata. Într-un sertar în care căutasem eu astăzi de nebună pașaportul și nu-l găsisem, dar scosesem absolut tot din sertar, era o cutie din aceste bomboane. Și Isa acum seara, după ce am găsit pașaportul am deschis această cutie. Aceste bomboane îi plăceau foarte mult mamei mele, și mai ales îi plăceau acelea verzi, care sunt cu alune. Și în acea cutie era o singură ciocolată din aceasta verde, cum îi plăcea mamei mele. Restul erau câte două, doar aceasta mai era una singură. Și Isa a spus că trebuie să i-o punem mamei aici, unde îi aprind eu lumânarea.”, a spus , pe InstaStory.

Ce semn a primit Oana Roman în Săptămâna Mare

În Săptămâna Mare, vedeta a primit un alt semn de la mama ei. ste vorba despre un vis pe care l-a avut o fostă studentă a Mioarei Roman, pe care i l-a transmis vedetei.

„Era cu doamna Rodica, sora dumneaei, și îmi spunea că a chemat-o să mai stea amândouă pentru că au multe de povestit. Erau atât de fericite amândouă încât m-a marcat cumva visul. A doua oară a fost acum câteva zile și îmi spunea să îți scriu și să îți spun că este cu doamna Rodica și că sunt bine amândouă.

Acesta este motivul pentru care m-am hotărât să îți scriu pentru că eu sunt mai timidă de felul meu și nu aș fi vrut să deranjez cumva, dar cred în astfel de vise și că persoanele dragi care nu mai sunt alături de noi încearcă să ne transmită ceva.

Dumnezeu să o odihnească în liniște și pace, a fost un om minunat care a contribuit foarte mult la formarea mea ca om și mereu îmi vor răsuna în minte cuvintele domneai atunci când povestea de Isabela, pe care o iubea atât de mult: «Are o strălucire aparte în ochișori, care denotă faptul că este foarte inteligentă, chiar dacă este prea mică să se exprime în cuvinte!». O zi frumoasă îți doresc!”, a fost mesajul pe care Oana Roman l-a primit pe pagina sa personală de Instagram de la fosta studentă a celei care i-a dat viață.