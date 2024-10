Oana Roman, atac dur la adresa persoanelor care o jignesc pe Alina Ceușan. „Nu suntem cu nimic mai presus dacă...”

În urmă cu câteva zile, a postat pe pagina sa de Instagram o poză în care își ținea picioarele pe balustrada lojei în care se afla, de la Teatrul Odeon. Comentariile care o criticau pentru gestul său nu au intârziat să apară, iar printre cei care îi atrăgeau atenția se număra și actrița Oana Pellea.

Imediat după declanșarea scandalului, Alina Ceușan a revenit cu un mesaj în care își cerea scuze, dar asta nu i-a oprit pe oameni să continue atacurile. Oana Pellea a revenit și ea cu o postare în care îi ruga pe toți cei care nu sunt de acord cu gestul Alinei să nu o mai jignească și să folosească un limbaj adecvat.

„Persoana respectivă și a cerut scuze public. Este de apreciat! A recunoscut că a greșit și a promis că nu va mai repetă astfel de gesturi. E foarte rar că o persoană să și asume public o greșeală. Apreciez atitudinea dânsei. Rog comentatorii să nu facă atac la persoană respectivă. Pot comenta atitudinea acestei persoane, așa cum am făcut și eu. Vă rog fără insulte și jigniri. Se poate lua atitudine și într-un mod civilizat. Mulțumesc”, a fost mesajul actriței, potrivit .

Oana Roman, despre gestul Alinei Ceușan și reacțiile internauților

Oana Roman a intervenit în scandalul provocat de postarea Alinei Ceușan, judecând aspru persoanele care o jigneau.

„S-a inflamat Instagram-ul și Facebook-ul și televiziunile și ziarele că un influencer a făcut o greșeală în domeniul bunelor maniere. Da, a făcut o greșeală destul de urâtă. Dar, dacă răspunsul la acea greșeală este să aruncăm cu noroi, să o facem în toate felurile, să o călcăm în picioare, să o înjurăm, să o umilim, să îi spunem: «bă țăranco dar tu știi cine a stat acolo, tu știi ce e ăla un teatru» și să o facem în toate felurile…

Mă scuzați, dar nu suntem cu nimic mai presus decât greșeala pe care făcut-o ea. Reacția civilizată, educată și cu bune maniere ar fi pur și simplu să îi spunem în mod civilizat că a făcut o greșeală pe care ar fi frumos să o repare. Cam așa funcționează un om civilizat și educat”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Vedeta a continuat, susținând că adresarea cuvintelor urâte nu este nimic altceva decât un comportament primitiv.

„Deci nu suntem cu nimic mai presus dacă ne comportăm ca niște animale sălbatice, ca niște primitivi care înjurăm și ne dăm mari. Putem săi îi spuneam: «Fată, uite, ai greșit. Nu trebuia să faci lucrul acesta. Știi că în public nu pui picioarele sus nicăieri. Ai grijă data viitoare sau repară și cere scuze»”, a explicat aceasta.

Însă Oana Roman nu îi critică doar pe cei care au jignit și au avut reacții nepotrivite, ci și pe Alina Ceușan, pentru modul în care și-a formulat mesajul în care își cerea scuze.

„Ce însă nu mi-a plăcut a fost în răspunsul ei, pentru că în răspunsul ei a spus că unui influencer îi este foarte greu să își ceară scuze. Nu, un , tocmai pentru că este influencer, dacă greșește flagrant, nu trebuie să îi fie greu să își ceară scuze. Trebuie să fie un lucru normal, de bun simți, să își cearcă scuze, să își asume o greșeală. Că hate-ul l-a primit aiurea, cu asta însă sunt de acord”, a mai spus vedeta.

Mesajul Alinei Ceușan

După ce criticile au început să curgă și Oana Pellea i-a atras atenția public, fără să îi dea numele, Alina Ceușan și-a cerut scuze și a șters poza de pe Instagram.

„În urma valului de comentarii de la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut-o așa la momentul respectiv, înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a fost comentariul scris de Alina Ceușan la postarea respectivă, pe care a șters-o ulterior.

Alina Ceușan a adăugat că nu și-a dorit să supere pe nimeni prin postarea sa și nici nu a luat în considerare că cineva ar putea fi deranjat de gestul său, scopul pozei fiind unul strict artistic.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și cu siguranță era o lecție de învățat”, a mai scris influencerița, pe Instagram.