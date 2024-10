Cine este Alina Ceușan, influencerița care a stânit o controversă publică după gestul făcut într-o lojă de teatru (FOTO)

Alina Ceușan s-a născut pe 1 iunie 1992, la Târgu Mureș, și a devenit una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Recent, vedeta de pe social media a provocat o adevărată controversă în spațiul public, fiind criticată pentru că s-a pozat .

Cine este Alina Ceușan

Cu aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Alina Ceușan este cunoscută pentru aparițiile sale din mediul online, dar și de la televizor.

Influencerița a făcut înot de performanță vreme de șase ani și este pasionată de scris, modă și make-up, potrivit .

Ea este căsătorită cu Raul Tișa, un hairstylist din Cluj, alături de care are doi copii.

Alina Ceușan a urmat cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din Cluj-Napoca.

Controversă publică după gestul făcut într-o lojă de teatru

Recent, Alina Ceușan a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu picioarele pe balustrada dintr-o lojă de teatru. Gestul influenceriței a fost criticat , dar și de alte voci de pe scena publică.

Între timp a recunoscut că a fost vorba despre .

„Mentionez ca am sters fotografia respectiva din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am facut-o sa ascund un gest negandit, ci pentru ca mi-am dat seama ca nu e de postat sau de facut asa ceva. Fiecare om isi are greselile lui si cu siguranta era o lectie de invatat”, a afirmat Ceușan într-un story pe Instagram.

„In urma valului de comentarii de la aceasta postare, mentionez ca nu am dorit sa jignesc pe nimeni. Desi a fost intr-un alt context, este intr-o loja de teatru. Recunosc acum, a fost o greseala si mi-o asum, nu am vazut-o asa la momentul respectiv, inteleg intr-adevar ca nu e un gest frumos si nu se va mai repeta”, mai spune Alina Ceușan.