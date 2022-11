Povestea vloggerului român, Marian Borcea: A reușit să viziteze 88 de țări! Sfaturi prețioase pentru turiști

Marian Borcea este unul dintre cei mai renumiți vloggeri de travel din țara noastră. Bărbatul călătorește în diferite țări și continente și ne încântă cu mai multe peisaje și descoperiri în mai multe părți ale lumii. Mauritius, Sicilia, Insula Capri, Malta, Canada sunt doar câteva destinații vizitate de Marian. Acesta a reușit să călătorească în 88 de țări.

Cine este Marian Borcea

Unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România a povestit, recent, în cadrul unui interviu pentru , despre experiențele trăite în mai multe țări și a oferit câteva sfaturi pentru cei care vor să-i urmeze exemplu și să descopere orizonturi noi.

Marian este din București, a urmat cursurile Facultății de Management Financiar Contabil, dar nu luat licența și nici nu a profesat în domeniu. După terminarea facultății, a urmat cursurile de actorie de la Școala Populară de Artă, iar între timp a început să facă figurație prin emisiuni TV, seriale și filme.

După ce a terminat cursurile de actorie a reușit să obțină diverse roluri secundare în seriale de comedie, precum „La Bloc”, „Vacanţa Mare”, dar şi în filme de Hollywood care s-au filmat la noi în ţară, ca „Modigliani” şi „Second in Command”, jucând alături de actori celebri, precum Jean-Claude Van Damme și Steven Seagal. În prezent, Marian Borcea este vlogger de travel și manageriază un canal de YouTube cu rețete de gătit, notează .

Marian Borcea, captiv în Mauritius

„Sunt încă implicat în proiectul «Găteşte Uşor», am acest canal de 8 ani. Am început cu o altă fată, însă după vreo 10 clipuri filmate mi-am dat seama că nu era potrivită pentru acest proiect.

Am renunţat la ea şi am găsit-o pe Camelia. Mă ocup de filmat, editat, montat, ales subiectele pentru clipuri şi promovarea lor pe rețelele de socializare.

M-am apucat de canalul de călătorit ‘Marian Borcea’ total întâmplător şi fără să-mi doresc să fac asta vreodată. Pandemia m-a prins în Insula Mauritius din Oceanul Indian.

Am rămas captiv pe insulă fără vreo soluție de a pleca de acolo 21 de zile, iar de plictiseală am început să fac mici story-uri pe Instagram și Facebook, pentru a vedea prietenii că sunt bine în cealaltă parte a lumii.

Unul dintre amicii mei, vlogger de călătorie, m-a rugat să fac un mic clip ca să-l pună pe canal, deoarece era izolat în Columbia și nu putea ieși afară să filmeze. Timp de 4 zile am filmat un clip de 8 minute, cu viața în pandemie din Mauritius.

Acel clip a avut un mare succes pe canalul lui de travel, absolut toate comentariile erau pozitive și am primit rugăminți să mai fac o continuare la acel clip. Am acceptat să mai filmez un clip, apoi încă unul, însă le-am postat pe canalul meu, între timp am creat unul”, a dezvăluit Marian pentru bzi.

Sfaturi și ponturi de la celebrul vlogger

Marian Borcea are câteva sfaturi pentru persoanele care aleg să călătorească singure. În opinia sa, cel mai important este să nu ieși în evidență, lăsând la vedere obiecte de valoare. De asemenea, recomandă ca unităţile de cazare să fie alese întotdeauna după review-uri şi să fie situate pe cât posibil în zonele centrale.

„Am călătorit prin câteva zone periculoase, precum Transnistria, Kosovo, Columbia, dar cred că foarte important este să ieși cât mai puțin posibil în evidență, fără haine și bijuterii scumpe, fără aparate foto mari, fără telefoane noi, ținute la vedere.

De asemenea, îmi aleg cazările de pe AirBNB și Booking și țin cont tot timpul să aibă review-uri bune și să fie situate pe cât posibil în centru sau lângă mijloace de transport sau gări.

În țările periculoase aleg să iau taxi sau ride sharing, tot timpul, din aplicația online, nu de la colț de stradă. Schimb bani doar la exchange sau bănci și evit să am în posesie sume mari”, a precizat Marian Borcea.

Cum să economisim și să prindem oferte avantajoase

Tinerilor care şi-ar dori poate să călătorească mai mult, dar nu dispun de resurse financiare, vlogger-ul le recomandă să organizeze vacanțe împreună cu prietenii și să caute oferte last minute de zbor și cazare.

„Le sugerez să înceapă să călătorească cu prietenii, în grup. De multe ori, cazările sunt mai ieftine, dacă sunt mai multe persoane. Să caute oferte last minute de zbor și cazare. Când călătoresc, niciodată nu iau cazare de dinainte, ajung în locul dorit și mă uit pe Booking și AirBNB la ce oferte sunt pentru seara respectivă, de fiecare dată am găsit cazări ieftine.

Să aleagă, pe cât posibil, cazări cu acces la o bucătărie și chicinetă. În felul ăsta pot scuti bani de mâncare. Dacă aleg să mănânce în oraș, este indicat să evite restaurantele din centru, mai bine aleg localuri mici pentru localnici, se mănâncă mult mai bine și la prețuri mici”, a explicat vlogger-ul român, citat de