Primele declarații ale lui TJ Miles după eliminarea de la „Survivor România”: „M-a schimbat experiența, m-a făcut mai bun”

a luat sfârșit pentru încă un participant. În ediția de pe 18 mai a fost eliminat TJ Miles. În cursa pentru eliminare, el s-a luptat cu Alexandru Nedelcu și finalul nu a fost de succes pentru TJ. Întors acasă, vedeta a ținut să povestească despre experiența sa.

Despre traseul său plin de provocări și relația cu echipa, TJ Miles a povestit în cadrul emisiunii „La Măruță”. Vedeta a relatat că drumul a fost dificil, dar s-a întors din Dominicana cu o nouă lecție de viață învățată.

„M-a schimbat experiența, m-a făcut mai bun, m-a făcut să apreciez ce am mai mult și să îmi iubesc familia cel mai mult. Cel mai greu moment pentru mine a fost probabil când am plecat. Când domnu Dan anunță că aventura se termină pentru tine, ăla a fost un moment greu! N-o să zic foamea și dormitul în ploaie, că aia este greu pentru fiecare, dar când știi că nu mai ai șanse să mergi mai departe la Survivor, e cel mai greu moment. (…) Marian Drăgulescu va câștiga poate, poate Alex Delea, poate și o fată, poate Elena, cum ar fi?”, a spus TJ Miles.

Pe parcursul competiției s-au format și niște relații, despre care vedeta nu a ezitat să vorbească. El a menționat că de când au început concursul.

„M-am înțeles bine cu Marian Drăgulescu, un om foarte răbdător, m-a învățat ce înseamnă să ai răbdare, omul ăla are prea multă răbdare… M-am înțeles cu fiecare din ei bine la un moment dat, până s-au mai schimbat ei… Dar am avut clipe frumoase cu toți, cu toți!”, a spus el la PRO TV.

TJ Miles a recunoscut că se aștepta să fie eliminat, dar încerca să nu pară dezamăgit.

„Era o surpriză dacă reușeam să rămân și faptul că de data asta nu a fost să fie să rămân, nu a fost surpriza aia plăcută la care mă așteptam, dar mintea mea deja e setată, pentru că așa fac de fiecare dată. E mecanismul meu ca să nu mă las dezamăgit și sunt dezamăgit, dar viața merge mai departe. Fiecare din noi suntem diferiți afară din competiția asta”, a spus concurentul, după ce a aflat că este eliminat.