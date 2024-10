Primele imagini cu CRBL, după intervenția estetică pe care și-a făcut-o. Cum arată acum artistul: „Sper ca recuperarea să fie ușoară” (FOTO)

a fost , miercuri dimineața. Artistul a recurs la blefaroplastie, intervenție estetică pe care și-o dorea de mai mulți ani, din cauză că era nemulțumit de cum arătau pungile de sub ochi.

“Acum a venit momentul. M-am săturat să mă tot uit în oglindă și să văd că se agravează pungile de sub ochi, așa cum le-a avut și tata, și este clar că, odată cu trecerea timpului, pungile se măresc. Acum a venit momentul! Am venit, m-am informat și am decis să fac acest pas. Să vedem ce iese!”, a spus CRBL, înainte de operație.

Cum arată CRBL după intervenția estetică

Cântărețul a publicat, pe Instagram, câteva poze cu el după operație și a spus că se simte foarte bine și că e mândru că a trecut peste prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic.

“O zi importantă în viața mea**

Operația de blefaroplastie se afla pe lista mea de dorințe de mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive.

Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas.

Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic.

Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicații”, a scris CRBL la descrierea pozelor.

Ce este blefaroplastia

Medicul estetician Alin Bortolini a explicat ce implică, de fapt, operația de blefaroplastia.

Aceasta este o intervenție chirurgicală, care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate.

“În cazul lui CRBL, am făcut o blefaroplastie atât inferioară, adică pleoapele de jos, cât și superioară, adică pleoapele de sus, pentru a îndepărta sus surplusul de piele și jos excesul de grăsime, adică acele pungi, plus surplusul de piele de la nivelul pleoapei inferioare.

El avea această laxitate la nivelul pleoapei superioare care este congenitală, cam așa s-a născut, dar odată cu trecerea timpului s-a accentuat din ce în ce mai mult. În cazul lui, vorbim de o formă destul de severă, un exces destul de mare la nivelul pleoapei inferioare”, a declarat medicul estetician, potrivit Click.

Intervenția nu necesită spitalizare, iar pacienții își pot relua imediat activitatea.