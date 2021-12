Răsturnare de situație la Selecția Națională a Eurovisionului: „Juriul va avea o sarcină deloc ușoară în următoarele două zile”

Înscrierile pentru Selecția Națională a Eurovisionului s-au încheiat. În acest an, un număr record de interpreți au decis să se înscrie la aceasta competiție.

Situație fără precedent la Selecția Națională a Eurovisionului

94 de artiști s-au înscris până luni, 20 decembrie, la Etapa Națională a Eurovisionului. Lupta devine tot mai aprigă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Potrivit reprezentanților TVR, aproape 40% dintre cei care au dorit să participe în acest an la Eurovision din partea României provin din alte țări, precum Bulgaria, Suedia, Rusia, Israel, Marea Britanie, Grecia, Rusia sau Spania. Regulamentul Etapei Naționale pentru desemnarea câștigătorului a revenit la formatul din anul 2019.

„Mă bucur că numeroși artiști, români și străini, au răspuns pozitiv provocării pe care am lansat-o și le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Cred că juriul va avea o sarcină deloc ușoară în următoarele două zile, când va decide semifinaliștii ediției din acest an. (…) Au revenit soliști și compozitori care au mai reprezentat România la Eurovision, cu experiență la această competiție, însă avem și artiști noi, consacrați sau mai puțin cunoscuți, care au posibilitatea de a câștiga un loc pe scena celui mai mare concurs de profil din lume. Este o șansă reală pentru toți”, a spus Iuliana Marciuc, managerul de proiect al ediției din acest an.

Ghinionul interpretei Roxen

Înainte de prestația în orașul italian Torino, reprezentantul României va trebui să câștige etapa națională a concursului. Aceasta va fi jurizată de Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur și Adrian Romcescu.

Concursul va fi găzduit în acest an de orașul Torino. Italia a mai câștigat Eurovisionul în 1965 și în 1991. Atunci competițiile s-au desfășurat în capitală și la Napoli. În 2021, trofeul concursului a fost obținut de trupa Maneskin. România, însă, nu a fost admisă la finala concursului. Piesa „Amnesia”, interpretată de Roxen nu s-a bucurat de succes.