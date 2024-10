Rihanna, mândră că a respins hainele dedicate maternității: „Am refuzat să-mi cumpăr haine de gravidă”

a declarat pentru BBC că i-a făcut plăcere să rescrie regulile modei în calitate de mamă, spunând că „a refuzat să cumpere haine de gravidă”.

Rihanna are în prezent o colaborare cu Puma

„Am abordat perioada aceea așa cum abordez tot ce ține de modă”, a spus ea. „Vreau doar să fac lucrurile în felul meu și să le schimb mereu și să-mi pun propria semnătură asupra lor.

Câștigătoarea mai multor premii Grammy are doi fii cu rapperul A$AP Rocky – RZA Athelaston Mayers, născut în 2022, și Riot Rose Mayers, născut în 2023.

Întrebată despre stilul ei din ultimii doi ani, ea a spus: „La prima sarcină am putut să port tocuri până la capăt, dar cu a doua, aveam deja în brațe un copil mic, burt mare, era iarnă și purtam și o geantă pentru copii, așa că am spus: „Poate că de data asta totuși nu”.

„Apoi m-am simțit prea confortabil după ce am născut al doilea copil și eram toată ziua îmbrăcată în halate, pijamale și hanorace. Acum cânt din nou [live] și mă bucur de hainele mele.”

Cântăreața a adăugat că abia în ultimele săptămâni a avut parte de „o redescoperire” a propriei sale persoane, după ce s-a concentrat pe creșterea celor doi copii sub doi ani, potrivit .

Rihanna a devenit miliardară din vânzarea produselor de machiaj și articole de lenjerie

Ea a fost lăudată pentru schimbarea narațiunii în jurul stilului viitoarelor mame, Vanessa Friedman scriind în The New York Times că „Rihanna are o istorie de a-și folosi în mod conștient propriul fizic și profilul pentru a forța reconsiderarea vechilor prejudecăți și convenții sociale despre frumusețea feminină”.

Multe dintre alegerile ei vestimentare, atât în timpul sarcinii, cât și după sarcină, au fost descrise în Glamour ca fiind „accesibile” datorită folosirii ținutelor de zi cu zi.

„Până acum, crop-top-urile, blugii cu talie joasă și țesăturile transparente nu au fost pilonul de bază al hainelor folosite în maternitate.”

Rihanna are o avere în valoare de 1,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Venitul ei a provenit în mare parte din produsele ei de machiaj și îngrijire a pielii Fenty Beauty și marca de lenjerie Savage x Fenty.