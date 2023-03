Rodica Popescu Bitănescu a dezvăluit drama care i-a marcat copilăria: „Am ajuns piele și os. Foamea m-a înnebunit. Am crescut cu atac de panică”

Actrița Rodica Popescu Bitănescu este una dintre cele mai apreciate artiste din „Generația de Aur”. De-a lungul carierei sale, a adus publicului zâmbetul pe buze, fie că se afla pe scena teatrelor, sau la televizor.

Cu toate că Rodica Popescu Bitănescu afișează mereu un tonus excepțional și are mereu simțul umorului, actrița a trăit o mare în copilărie, care o bântuie și în ziua de azi.

Rodica Popescu Bitănesu, copilărie extrem de grea

Rodica Popescu Bitănescu dezvăluie drama ce i-a marcat copilăria. Actrița Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 84 de ani, este considerată una din marile doamne ale teatrului și filmului românesc. Rodica Popecsu Bitănescu și-a încântat publicul cu fiecare apariție și a adus bucurie în inimile multor telespectatori prin energia debordantă și un simț al umorului inconfundabil.

Cu toate acestea, Rodica Popescu Bitănescu a avut o . Actrița și-a deschis sufetul și a povestit cum a supraviețuit, foametei și molimei, în timpul ocupației sovietice.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice (n.r. 1957 – 1958), pe care am făcut-o eu, acasă la mine.

Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas.”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu, potrivit .

„Am crescut cu atac de panică”

Rodica Popescu Bitănescu a relatat că din cauza bolii și a foametei, care afectase România, în timpul ocupației sovietice, slăbise periculos de mult. Întreaga familie a actriței a suferit mult în aceea perioadă

„Și aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a dezvăluit marea actriță.

Actrița a dezvăluit cum ororile trăite în acea perioadă i-au generat traume adânci, care s-au manifestat sub forma unor atacuri de panică. Fiind o fire extrem de ambițioasă și cu o dorință enormă de a supraviețui, actrița a făcut tot ce i-a stat în putință .

„Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărică de prune şi magiun. Am făcut gimnastică de disperare, ca să mă fortific.”

Am fost o tipă foarte ambiţioasă. Nu aveam timp de panică. Trebuia să mă duc acasă, să iau hârtiuțe mici de ziar, să le fac cu apă şi făină, să fac pungi pe care le vindeam, că lumea nu avea. Aveam atac de panică să mă rezolv, să fac ceva”, a mai adăugat Rodica Popescu Bitănescu.