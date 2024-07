Romina Gingașu a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Piero Ferrari: „Simțeam că trebuie să-l abordez a doua oară”

Romina Gingașu, , a dezvăluit recent cum l-a cunoscut pe Piero Ferrari. Chiar dacă îi desparte o diferență de 45 de ani, cei doi parcă sunt de neseparat, fiind împreună de șapte ani.

Cum l-a cunoscut Romina Gingașu pe Piero Ferrari

Invitată într-un podcast, Romina Gingașu a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Piero Ferrari. Cei doi s-au întâlnit la un eveniment de Formula 1. S-a întâmplat în biroul româncei, pe 1 septembrie, când șeful acesteia i-a transmis că va avea o colaborare cu Niki Lauda.

La un eveniment Formula 1, Piero Ferrari a apărut cu bodyguardul său, iar românca nu știa cine este. S-a dus aproape de el, s-a prezentat, iar el i-a spus că românca lucraeză la o companie foarte interesantă, neștiind că era în industria aviatică de mult timp.

„Când făceam o demonstrație cu un avion nou, trebuia să avem un client care să participe și să arate cât de performant era avionul respectiv. Șeful îmi spusese că nu contează dacă e unchiul meu într-un costum scump sau oricine. Eu l-am întrebat pe Pierro și a refuzat. Simțeam întotdeauna că trebuie să-l abordez a doua oară. Între timp, vindeam avioane și îl invitam peste tot, dar mă refuza. La un moment dat, pe 15 februarie, m-a invitat la cină, la Monaco. S-a simțit ciudat că mă refuza mereu. Am acceptat. Eu eram foarte singură, extrem de singură. După ce am plecat din România, toți prietenii m-au abandonat, cei mai buni prieteni mi-au zis că oricum am plecat și nu mă mai întorc. Doar doi prieteni m-au ajutat când nu îmi intrau salariile la Monaco, unul din Cluj și unul din București”, a explicat Romina Gingașu, potrivit .

Ce studii are Romina Gingașu

Chiar dacă se bucură de o viață frumoasă alături de Piero Ferrari, și a avut ambiție întotdeauna.

Soția lui Piero Ferrari este dintr-o comună din juețul Călărași, a absolvit Colegiul Gheorghe Șincai din București și ulterior Academia Tehnică Militară, unde a s-a specializat în ingineria motoarelor de avion.

Romina Gingașu a muncit pe timpul facultății pentru o companie americană ce oferea servicii VIP pentru curse aeriene.