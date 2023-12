Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, planuri mari în 2024. Cei doi sunt pregătiți să devină părinți: „Probabil e momentul”

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu se iubesc foarte mult și nu se sfiesc să arate acest lucru în fața tuturor. Sunt mereu cu zâmbetul pe buze și pozează în cuplul perfect, însă de-a lungul timpului cei doi au trecut și prin momente mai puțin plăcute.

Roxana Ionescu își dorește să devină mamă

În anul 2019 Roxana Ionescu, cunoscută drept „Mama Natură”, a trecut printr-un moment greu în viată, atunci când a pierdut o sarcină. Cu toate acestea, soțul său a dezvăluit de curând că este pregătită să devină mamă.

Cei doi își doresc foarte mult un copil și vor să devină părinți, ba mai mult sunt convinși că acest lucru se va întâmpla anul viitor.

„Roxana în primul rând își dorește mult un copil. Eu probabil am fost mai puternic atunci când am pierdut sarcina. M-a impactat în subconștient pe termen mai lung. .

Știu sigur că poate e ce își dorește ea cel mai mult. Îmi doresc și eu, nu știu dacă cel mai mult, oscilez. Nu-mi dau seama. Sunt într-o perioadă de transformare”, a povestit Tinu Vidaicu în cadrul unui podcast, notează .

Ce spune Roxana Ionescu despre conflictele cu Tinu Vidaicu

În cadrul aceluiași podcast, Roxana Ionescu a dezvăluit care era motivul pentru care se certau la începutul relației lor.

„Eram la acei ani când ne-am certat destul de des și credeam că nu o să formăm un cuplu. Eu cred că erau doar prostii, pentru că dacă erau bine întemeiate, nu mai eram astăzi aici. Era drumul, distanța, eu nu voiam , Tinu nu voia să se mute în București, nebuniile mele când mă apuca oboseala”, a declarat Roxana Ionescu.

De asemenea, soțul său a precizat că ea a fost cea care către această relație.

„A a durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi. Nu m-am lăsat! (…) Glumesc, mă… Da, am vrut să fiu șmecher. Glumesc, nu a fost așa, dar nici în prima seară. Ne-am tatonat puțin și până la urmă s-a semiautoinvitat cu o invitație pe care și-a făcut-o singură, a venit de Revelion și atunci am început relația, care a fost cu scântei în primii doi-trei ani, probabil și din cauza distanței”, a mai spus Tinu Vidaicu, potrivit .