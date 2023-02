Tinu Vidaicu, despre începutul relației cu Roxana Ionescu: „A durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi”

Toată lumea știe că Roxana Ionescu și Rinu Vidaicu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc în aceste momente.

Trăiesc împreună o impresionantă poveste de dragoste de mai bine de zece ani, însă cu toate astea și, deși sunt admirați de foarte multe persoane, puțini știu cum s-au cunoscut, dar și cum au ajuns să fie împreună.

Cum a început povestea de dragoste între Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu se iubesc foarte mult și nu se sfiesc să arate acest lucru în fața tuturor. Sunt mereu cu zâmebetul pe buze și pozează în cuplul perfect, însă de-a lungul timpului, cei doi au trecut și prin momente mai puțin plăcute. De asemenea, nu a început deloc ușor și nici dragoste la prima vedere nu a fost. Ba mai mult decât atât, la mijloc a fost vorba despre o întâlnire de afaceri.

De la acea întâlnire, Roxana Ionescu nu și-a mai luat gândul de la Tinu Vidaicu. Se pare că destinul i-a vrut împreună, astfel că de la prima întâlnire au mai tot găsit pretexte ca să se vadă. Fără a ezita, soțul vedetei a recunoscut că nu el a făcut primul pas, ci din contră, frumoasă blondină. Au început să formeze o relație, însă primii doi ani au tras mult ca să nu se despartă și să rămână împreună.

Invitat în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc, Tinu Vidaicu a vorbit pe larg despre începutul poveștii lui de dragoste cu Roxana Ionescu. Fără a se sfii, a explicat faptul că inițial ea a fost trimisă drept „momeală„ de către un reprezentat pentru a-l convinge pe actualul ei soț să semneze pe atunci pentru publicitatea clubului. Ei bine, lucrurile nu au ieșit așa cum trebuia, însă Roxana Ionescu nu a putut să-l uite pe Tinu Vidaicu.

„Nu am vrut să semnez (nr. pentru publicitatea clubului) cu nimeni. La un moment dat, reprezentatul zonal de acolo a trimis la Timișoara un suport de la București, în 2013, o vedetă. Și atunci a apărut Roxana Ionescu acolo, care era momeala”

S-a și supărat că na, eu eram ocupat acolo cu tot felul de chestii și mă si gândeam: „Ce naiba mi-au trimis ăștia tot felul de momeli?’. Eu eram focusat pe drumul meu”, a mărturisit Tinu Vidaicu în cadrul podcastului, potrivit .

Tinu Vidaicu nu s-a îndrăgostit imediat de Roxana Ionescu

Întrebat dacă s-a îndrăgostit de Roxana din prima seară, acesta a mărturisit: „Nu, a durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi. Nu m-am lăsat!

Glumesc, mă… Da, am vrut să fiu șmecher. Glumesc. Nu a fost așa, dar nici în prima seară. Ne-am tatonat puțin. Până la urmă s-a semi-autoinvitat cu o invitație pe care și-a făcut-o singură. A venit de Revelion. Atunci am început relația, care a fost cu scântei în primii doi-trei ani. Probabil și din cauza distanței”

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au fost greu încercați în anul 2019. Cei doi se pregăteau să devină părinți, iar minunea de a rămâne însărcinată a venit. Erau mai fericiți ca niciodată fiindcă vor avea un copil. Nu au ezitat și au făcut public în fața tuturor. Mai apoi însă, au aflat cea mai cruntă veste și anume că bebelușul nenăscut s-a oprit din evoluție. Sarcina nu a mai putut fi dusă la capăt, iar frumoasa vedetă a fost devastată de durere.

„Cred că doi oameni care se iubesc și care au același scop și aceeași viziune în viață, vor reuși să treacă peste orice moment greu pe care îl vor întâmpina. Noi am reușit. Adică . Nu am fost pregătiți nici noi. Am avut un mare noroc că Tinu este un om foarte echilibrat. Un om care a știut efectiv să readucă liniștea. Să readucă speranța, optimismul în sufletul meu. Sperăm data viitoare să fie bine. Să fie fără incidente neplăcute. Nu am ce sfat să dau celorlalți. Nu știu cum am reușit. Așa a fost să fie! Suntem bine. Suntem optimiști”, a declarat Roxana Ionescu.