Scandal de proporții la „Survivor România”. Doi Faimoși și-au aruncat cuvinte grele: „Ești nebun, ești pervers!” (GALERIE FOTO)

Un nou scandal a izbucnit la „Survivor România”. Protagoniștii, de data aceasta, au fost CRBL și Andreea Tonciu. Andreea a spus că CRBL e „nebun și pervers” și a insistat că „nu voi avea niciodată vreun șef în această competiție”. CRBL n-a părut prea impresionat de acest atac.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Scandal între CRBL și Andreea Tonciu la „Survivor România”

CRBL și Andreea Tonciu s-au încurajat pe parcusul probei, dar, după ce au ajuns la tabăra lor, au început să se certe. Totul a pornit de la nominalizarea Roxanei Ciuhulescu spre eliminare, notează VIVA!.

Citește și: Carla’s Dreams și-a dezvăluit identitatea în noul său videoclip

„Mi se pare că nu ești bărbat, mi se pare că nu ai argument în fața femeii. Nu îmi place tonul tău. Nu-ți permit ție să țipi la mine. Ești nebun, ești pervers”, i-a spus Andreea Tonciu lui CRBL, pe care-l vede vinovat de un complot împotriva Roxanei.

La testimoniale, ea l-a criticat dur pe colegul de echipă: „Din punctul meu de vedere, CRBL este un om dur, un egoist, mă deranjează foarte mult când spune că ne plângem. Nevasta lui nu se plânge acasă? Suntem femei. De ce nu spune chestiile astea unor bărbați, nu femeilor. Nu voi avea niciodată vreun șef în această competiție. Cine se crede șef să se creadă la el acasă”.

CRBL a spus că nu e interesat de părerea lui Tonciu și a explicat faptul că a nominalizat-o Roxana Ciuhulescu din motive sportive.

„Nu mă interesează părerea ta. Tu când vorbești cu mine să ridici mâna sus mai întâi, sunt mai în vârstă”, i-a mai spus CRBL Andreei.

Xonia, eliminată de la „Survivor România”. Un războinic a fost descalificat

Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu și Xonia au fost propuși spre eliminare, iar Xonia a fost cea care a părăsit competiția.

În aceeași ediție a „Survivor”, războinicul Liviu Mihalca a decis să se retragă: „Consider că nu am fost cel mai bun concurent. Mi-e frică să intru pe traseu. Nu reuşesc să mă acomodez. Nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei. Primele zile au fost foarte ok, dar consider că nu pot duce la final. Din acest motiv, am ales să fac anunţul. Eu sunt şi dansator profesionist şi nu vreau să nu mai pot dansa după emisiune”.

22 de concurenți au rămas în lupta grea pentru câștigarea marelui premiu de 100.000 de euro.