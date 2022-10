Se anunță schimbări majore în viața Ginei Pistol. Ce planuri are prezentatoarea TV pentru anul viitor: „New year, new me”

Gina Pistol a mărturisit că are planuri mari pentru anul viitor și are de gând să se concentreze mai mult pe ea. Vedeta va munci să ajungă la o stare de echilibru și nu se va mai neglija.

Cu toate că a revenit de puțin timp pe micile ecrane, prezentatoarea TV se pare că pe plan personal.

Gina Pistol are planuri mari pentru anul viitor

De curând, prezentatoarea de la a vorbit pe contul personal de Instagram, despre planurile pe care le are pentru noul an, dar și despre transformarea pe care și-o dorește.

Vedeta le-a povestit fanilor că vrea să aibă mai multă grijă de ea, ținând cont că de când a devenit mamă a neglijat acest aspect destul de mult.

„Mai avem câteva zile de audiții și sper să rezist până la final. , trupul și sufletul. M-am oprit la farmacie săptămână trecută și mi-am luat o pungă de suplimente și mă ajută un pic. Parcă mă simt puțin mai bine fizic. Și psihic.

Doamne, mă mai uit pe pagina Chefi la Cuțite, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară. Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar mi se părea că sunt ok, față de cum am fost.

Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul mă apuc de antrenamente. Am zis că eu nu-mi fac planuri de viitor, doar că la anu’ vreau să am mai multă grijă de mine, de minte, de trup și de sufletul meu, pentru că eu, ca să fiu așa cum mă știu cei dragi, cum mă știu oamenii, și cu tot ce se întâmplă în jurul meu.

Ca să fii o mamă bună, o iubită bună, o soră bună și o prietenă bună trebuie să fiu un pic în echilibru cu mine. Și trebuie să mă apuc de sport, că mie îmi face bine. Mă ajută sportul. Mult. Trebuie să fac și terapie, vreau să călătoresc mai mult prin țară. Mi-e dor de natură, pe mine mă încarcă natura. Și nu știu, vreau să fac mai multe așa, pentru mine, pentru fiica mea, pentru Andrei, pentru familia mea. La anul o să fiu: new year, new me”, a declarat Gina Pistol, pe contul personal de Instagram, potrivit cancan.ro.