Marius Șumudică, atac dur la adresa Simonei Halep: „Să își asume suspendarea!”

Fostul campion al României la fotbal, Marius Șumudică, este intrigat de situația actuală a jucătoarei Simona Halep, după ce aceasta a fost depistată pozitiv la un test anti-doping.

Acesta susține că în această situație și să fie împăcată cu suspendarea.

Ce a declarat Marius Șumudică despre situația jucătoarei?

Marius Șumudică este foarte intrigat de situației ex-liderului WTA, declarând că aceasta ar trebui să își asume suspendarea în urma faptei comise.

„Ce să zic? Nu m-a surprins nimic. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vreau să vorbesc, pentru că nu sunt în măsură, dar sunt niște medicamente despre care am înțeles că nu se iau decât în situații foarte dificile […] să-și asume și să fie suspendată”, a declarat Marius Șumudică, intrigat de situația Simonei Halep.

Cum a reacționat Simona Halep la acuzațiile primite?

Simona Halep a fost suspendată de către Agenția Internațională a Integrității în Tenis. La scurt timp după aceasta, a oferit și prima declarație.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am testat pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. E cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte, întrucât e complet opusă valorilor cu care am fost educată. Să înfrunt o situație atât de nedreaptă, mă simt confuză și trădată”