Speak și Ștefania vacanță exotică de ziua artistului. Ce urare i-a făcut Ștefania de ziua lui

Speak a împlinit astăzi de 36 de ani, un prilej perfect pentru a-și duce iubita în vacanță. Îndrăgostiții au ales o locație care seamănă cu Paradisul în percepția lor, pentru ca Speak să-și serbeze ziua.

Cei doi au plecat în vacanță după o petrecere de zile mari cu ocazia zilei artistului. Aceeștia și-au ales o locație exotică și își poartă fanii cu ei prin intermediul filmărilor și al fotografiilor fiind foarte încântați de locul care seamănă cu Paradisul.

Speak și Ștefania vacanță binemerită de ziua artistului

au o relație de câțiva ani de zile, cei doi fiind si logodiți, și se bucură de multe momente frumoase pe care le prezintă și urmărilorilor lor. De ziua lui Speak aceștia au ales să petreacă pe o insulă, însă nu au făcut publică destinația ”extraordinară”, spunându-le fanilor să nu întrebe unde sunt.

”Am ajuns, gata. Am ajuns cu șoareca pe insulă, nu ne întrebați cum se numește, ceva extraordinar până acum. Vă ținem la curent dacă vă întrebați ce facem”, a spus Speak pe rețelele de socializare.

Ștefania declarație de dragoste pentru iubitului ei

Iubirea dintre nu mai este un secret pentru nimeni, având una dintre cele mai admirate relații din lumea mondenă. Astfel, cei doi se iubesc enorm și nu se feresc să arate asta, drept dovadă Ștefania i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei în mediul online.

”Mai sunt câteva ore pana la ziua ta, dar nu mai am răbdare să-ți spun LA MULTI ANI!💕 Sunt mandra de tot ce însemni, de tot ce ești și de tot ce faci. În fiecare an de ziua ta realizez ca defapt tu ești un cadou pentru mine. Ești un om minunat și as vrea sa aibă toată lumea ocazia sa cunoasca și sa aibă în viata lor un om ca tine pentru ca esti SPECIAL. Te iubesc, la multi ani!”, i-a urat Ștefania pe Instagram.