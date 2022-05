Surpriza serii care a lăsat-o pe Nicole Cherry fără cuvinte la propria nuntă

Ieri Nicole Cherry și soțul său, Florin Popa, au avut parte de o seară specială. Cuplul și-a botezat fetița, dar au ales să facă și cununia civilă în aceeași zi. Invitata specială a petrecerii a fost Andra, care a avut un mesaj deosebit pentru cei doi.

Andra a fost unul dintre invitații deosebiți ai serii. Jurata de la „Românii au talent” a venit să o felicite pe prietena sa și a făcut un show impresionant, care nu a lăsat ochii miresei fără lacrimi, scrie .

Discursul Andrei a fost unul foarte emoționant. Soția lui Măruță a cântat o baladă, care a aproape i-a adus lacrimi în ochi lui Jurata a cântat cu tot sufletul pe scenă, în timp ce Nicole și soțul ei dansau îmbrățișați, bucurându-se de iubirea lor, celebrată prin acest moment unic și minunat.

„Mă bucur că sunt aici pentru voi. Nu îl cunosc foarte bine pe soțul tău, dar mă gândesc că tata Cherry nu ar fi acceptat așa orice bărbat pentru tine, deci mă gândesc că e de bine, că are toate calitățile, că altfel n-ar fi dat-o pe Nicole. Să fiți fericiți, să vă trăiască minunea, Anastasia Maria, să vă trăiască nașii de botez, nașii de cununie. Am o mare dragoste, am un mare respect pentru Nicole”, a spus Andra pe scenă.

Planul de a face botezul micuței și cununia civilă în aceeași zi pentru cei doi, dar în final le-a ieșit perfect.

„Nu am mai apucat să vorbesc deloc cu voi, se apropie botezul și sunt stresată un pic, recunosc. Sper să reușim să ținem mai aproape toate lucrurile și oricum vreau să vă arăt tot ce se va întâmpla acolo pentru că o să fie foarte frumos și abia aștept. Am emoții!”, a mărturisit Nicole Cherry, pe Instagram.