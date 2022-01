Tavi Clonda a ajuns pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat cu soțul Gabrielei Cristea

Tavi Clonda trece prin clipe teribile. Vedeta a ajuns pe mâna medicilor. Soțul Gabrielei Cristea se confruntă cu dureri insuportabile în zona picioarelor.

Artistului i-a fost frică de o eventuală operație, însă, specialiștii i-au spus că nu este nevoie de o intervenție chirurgicală. Bărbatul va urma un tratament special. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Momente de groază pentru Mihai Bendeac. Actorul a apelat la ajutorul poliției: „Asta s-a întâmplat din pură răzbunare”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Tavi Clonda (@taviclonda)

„Credeam că am o întindere de când am fost la Piatra Neamț. Am făcut o mișcare greșită pe colo și s-a făcut treaba urâtă și vânătă. Am venit la spital să mă vadă un specialist, un ortoped, să îmi fac o radiografie. (…)

Nu vă arăt ce am că vă speriați, și nici nu vă zic exact, oricum nu e de operat. După o vârstă apar probleme. (…)

Când eram mic făceam șpagatul și de atunci am forțat mușchii înghinali, iar acum nu am făcut încălzirea necesară și am deranjat acei mușchi deja afectați din copilărie”, a mărturisit Tavi Clonda pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Tavi Clonda (@taviclonda)

Gabriela Cristea a fost atacată dur de fanii din mediul online, după o serie de postări în care ar fi făcut reclamă falsă la un produs de înfrumusețare.

Prezentatoare a fost aspru criticată de fani, care o acuză că ar face reclamă falsă la un produs de înfrumusețare și ar susține că rezultatele sunt obținute în urma folosirii acestuia, deși ea ar fi recunoscut că a apelat, de fapt, la o procedură estetică, relatează Click.ro.