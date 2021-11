Gabriela Cristea a ajuns pe mâna medicilor: „Am avut și fobii în timpul bolii”

Gabriela Cristea a trecut prin Covid-19, dar nu a reușit să facă fața gândurilor angoase. Vedeta a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog.

Gabriela Cristea a avut o formă ușoară a virusului

Prezentatoarea Tv a aflat, recent, că noul coronavirus atacă și sănătatea mintală a oamenilor. Cu toate că a trecu cu „brio” prin boală, vedeta nu a putut să se recupereze moral și a avut nevoie de ajutorul specialiștilor.

Gabriela Cristea a fost vaccinată și a avut o formă ușoară a virusului. Simptomele au fost suportabile, femeia s-a vindecat și nu a avut complicații.

„Eu m-am vaccinat în mai și mă testam periodic. Nu a fost atât de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă așa, nu am făcut febră, cel mai mult am avut 38, am rămas fără gust și fără miros. M-am simțit bine în sensul că nu am avut niște simptome de astea… După patru zile, oboseam și obosesc încă foarte des”, a spus Gabriela Cristea, citată de cancan.

Gabriela Cristea nu putea să se descurce fără ajutorul specialiștilor

Boala i-a lăsat amprente. Gabriela Cristea a avut atacuri de panică și s-a adresat la un psiholog. În timpul ședințelor, vedeta a aflat că oamenii care au trecut prin coronavirus sunt dispuși depresiilor.

“Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a explicat Gabriela Cristea la Xtra Night Show.